Шойгу могут "принести в жертву": Гудков предположил, кто сыграет ключевую роль

В стране-агрессоре есть слухи о том, что готовится "расправа" с кланом министра обороны России Сергеем Шойгу. Мол, он сам якобы уже об этом знает, якобы распродает свой бизнес и едва не выносит вещи из собственного кабинета.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что не знает, верить ли этому.

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"Это может быть правдой, ведь кого-то нужно "принести в жертву" на алтарь поражения будущего и нынешнего. Вполне возможно, что Шойгу может этой "жертвой" стать", – заявил Гудков.

Как могут Сергея Шойгу "принести в жертву": смотрите видео

Роль Пригожина

И здесь может сыграть очень важную роль глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

"Такой цепной собаки, которая первой бросилась, возглавила стаю, которая бросилась на зверя", – предполагает российский оппозиционный политик.

Вполне возможно, что главарь вагнеровцев исполняет роль "детонатора", призванного для того, чтобы это сделать и начать процесс в отношении генералов. Ведь либо генералы должны Владимира Путина отстранить от власти, либо Путин будет публично давать им порки.

Не знаю, насколько это правда, но слухи очень упорны о том, что звезда Шойгу уже закатилась и больше уже никогда не выкатится никуда. И что его готовят к публичному надругательству,

– подчеркнул Геннадий Гудков.

Скандальный Евгений Пригожин