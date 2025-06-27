Воевал с первых дней: на фронте погиб защитник со Львовщины Сергей Скуртул

На фронте погиб воин Третьей отдельной штурмовой бригады со Львовщины Сергей Скуртул. До своего 38 дня рождения он не дожил всего пол месяца.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Стрыйский городской совет.

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Что известно о павшем защитнике

Сергей Скуртул родился 29 июня 1987 года в городе Подольск Одесской области. После женитьбы он вместе с семьей жил в Стрые на Львовщине. Именно оттуда в первые дни полномасштабного вторжения добровольцем отправился на фронт.

Боец служил стрелком-помощником гранатометчика третьего штурмового взвода третьей штурмовой роты второго штурмового батальона 3 ОШБр.

Сергей Скуртул / Фото Стрыйского горсовета

После завершения службы и получения отсрочки он не остался в тылу. В 2024 году Сергей подписал контракт и вернулся в строй. Погиб воин 13 июня 2025 года, выполняя боевое задание в районе села Новомихайловка Донецкой области.

У Сергея остались мама и жена, которые также военнослужащие, двое детей, которых он воспитывал как родных.

"Искренне соболезнуем родным. Вечный почет и память настоящему воину и патриоту своей Родины!", – отметили в горсовете.

Напомним, недавно на фронте также погиб боец из Львова Богдан Неведомский. Ему было всего 20 лет.