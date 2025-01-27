Серия взрывов на Прикарпатье: целью атаки стали объекты критической инфраструктуры, есть возгорания

Ночью дроны несколько раз атаковали Ивано-Франковскую область. В ОВА рассказали о последствиях.

В ночь на 27 января противник совершил атаку на Ивано-Франковскую область в несколько волн. Первые взрывы в регионе слышали после 02:00, а также около 05:00, передает 24 Канал со ссылкой на ОВА.

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По словам главы ОВА Светланы Онищук, целью вражеских беспилотников стали объекты критической инфраструктуры. По состоянию на утро информации о пострадавших не поступало.

"Зафиксировано возгорание. На месте работают соответствующие службы", – рассказала чиновница.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уточнил, что оккупанты нанесли масштабный удар по области. Впрочем, "все обошлось". Чиновник добавил, что благодаря работе ПВО предварительно нет повреждений гражданского имущества в общине.

Напомним, что из-за атаки БПЛА в Ивано-Франковске произошли перебои в работе общественного транспорта. КП "Электроавтотранс" сообщало, что троллейбусы выедут на свои маршруты со значительным опозданием.

Отметим, что взрывы ночью раздавались в нескольких регионах. В частности, в Киевской, Черкасской и Днепропетровщине. Последняя оказалась под массированным ударом. Мониторинговые паблики сообщили о большом количестве вражеских дронов, атаковавших регион. В Днепре дрон повредил технический этаж многоквартирного дома. Пожар быстро потушили. Жители дома рассказали, что на верхних этажах выбиты окна и двери, а вблизи места попадания повреждены машины обломками и взрывной волной.

Оккупанты постоянно запускают ударные беспилотники по Украине. Прошлой ночью на Хмельнитчине было сбито 12 "Шахедов". В ночь на 25 января обстрелам подверглась Киевской области. Так, в Вишневом российский дрон попал в 9-этажный жилой дом, повредив балконы на 5-м - 9-м этажах. Спасатели эвакуировали пять человек.

Серию ударов беспилотниками нанес тогда враг и по Харькову. В городе были проблемы с электро- и водоснабжением в некоторых районах. Также известно о пострадавших. В Холодногорском районе пострадали две женщины и мужчина. У них была острая реакция на стресс.