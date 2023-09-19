Россия выводит военные корабли из Севастопольской бухты, – "Атеш"

В движении "Атеш" 19 сентября зафиксировали интересные события в Севастопольской бухте во временно оккупированном Крыму. В частности, партизаны отметили, что оттуда россияне выводят свои военные корабли.

В "Атеше" отметили, что часть судов уже отвели от Севастопольской бухты, а другую часть готовят к передислокации. Кроме того, туда тоже не пускают гражданских.

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Россияне выводят военные суда из-под Севастополя

В "Атеше" отметили, что их агент провел разведку одной из стоянок военных кораблей, расположенную между малыми бухтами "Докова" и "Голландия". Там они заметили подготовку к отводу кораблей российского флота.

Российские военные корабли приняли единственное правильное решение – уйти из Севастополя. Желаем всем войскам принять то же самое. Иначе им не спастись,

– отметили партизаны.

В "Атеше" показали, как оккупанты выводят суда из Севастопольской бухты / Фото "Атеша"

Кроме того, партизаны также разведали территорию вокруг объекта. В частности, они отметили, что с начала войны бухту закрыли для военных нужд, а на подъезде установлены КПП, а гражданских не пускают. На стоянке также отмечены исключительно военные корабли.

Российским кораблям "неуютно" в Крыму

В последнее время российские корабли подвергаются постоянным обстрелам в Черном море. Так, оккупанты решили найти выход из ситуации и перевести свои три десантных корабля в Азовском море.

Недавно российский корабль "Самум" возле Севастопольской бухты подбил украинский экспериментальный морской дрон. Речь идет о дроне типа "Sea Baby".

Кроме того, украинские военные ночью 13 сентября провели спецоперацию, в результате которой обезвредили десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону". В ту ночь Севастополь подвергся комбинированной атаке, в результате чего возник пожар на бухте с флотом.

В "Атеше" призывали присоединяться к движению, чтобы творить историю победы. В частности, они призвали граждан в Крыму писать координатору по нику @Crimean_coordinator.