Из трех работает только один: у россиян много проблем со снарядами из Северной Кореи

Российская оккупационная армия вынуждена просить снаряды из Северной Кореи, потому что ВПК России не производит достаточное количество боеприпасов. Однако получены артиллерийские снаряды очень плохого качества.

Бывают нередкие случаи разрыва боеприпасов прямо в стволах пушек оккупантов. Детальнее о проблемах россиян рассказал 24 Каналу военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Какие проблемы имеют россияне со снарядами

Полковник ВСУ в запасе отметил, что оккупантам в сутки нужно 10 – 12 тысяч снарядов. В то же время, самостоятельно производят около 7 тысяч боеприпасов, поэтому вынужденно добирают китайских.

"Там нет северокорейских снарядов, они просто идут через Северную Корею – это все китайский "хлам". <...> Не могут рядом стоять понятия "китайское" и "качество". Все, что китайское – это мусор, который идет в Россию ", – сказал летчик-инструктор.

Важно! В ноябре Северная Корея передала России более 1 миллиона артиллерийских снарядов. С августа было осуществлено около 10 поставок оружия из КНДР в страну-агрессора.

В США заявляли, что страна также могла поставлять россиянам боеприпасы для танков серии Т, противотанковые управляемые ракеты, ракетные установки, винтовки и пулеметы.

Как следствие, всего один из трех снарядов работает. Однако россияне их используют, потому что других просто не существует. Китайский лом разваливает российские стволы и убивает расчеты при стрельбе. Точности нет, как и нужных таблиц и пороха. Новоприбывшие снаряды не отвечают даже советским стандартам для выполнения боевых задач.

Из-за тупика выполняют задачи. Россияне работают по советскому подходу по накрытию цели, то есть плоскостной. Точечно даже не пробуют работать. Их задача – куда-то туда отстреляли максимальное количество снарядов, выделенных и нормированных в настоящее время,

– подчеркнул Роман Свитан.

Российские военные не атакуют рубежи. Они пытаются уничтожить их с помощью плоскостных атак и авиационной поддержки. Например, такие действия прослеживались в Бахмуте, Марьинке и промзоне Авдеевки. Для таких атак китайские снаряды, полученные через КНДР, гарантированно подходят.

Северная Корея передает России оружие