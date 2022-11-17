Российский самолет разбился в оккупированной Северной Осетии: пилот не выжил

В Северной Осетии в четверг, 17 ноября, разбился самолет. Аварию потерпело российское воздушное судно.

О падении самолета пишут российские пропагандисты, передает 24 канал. Сообщается, что в Северной Осетии рухнул одномоторный частный самолет.

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В результате падения самолета погиб пилот

Самолет упал недалеко от аэродрома ДОСААФ под селом Гизель. По предварительной информации, 55-летний пилот, арендовавший самолет, погиб. На месте аварии работают спасатели.

Вероятной причиной аварии может служить техническая неисправность. Самолет принадлежит местному жителю.

Недавно разбился российский вертолет

Недавно в Костромской области России разбился вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. В результате аварии, как сообщили в экстренных службах России, один человек погиб, еще четверо пострадали.

Во время аварийной посадки вертолета погиб пациент, еще двое фельдшеров и двое пилотов получили травмы. Вертолет забирал пациента из города Шарья, чтобы доставить в костромскую больницу.

Кроме того, в октябре в России разбились два военных истребителя. Первый инцидент произошел 17 октября в Ейске, где разбился военный самолет Су-34.

В результате авиакатастрофы вспыхнул большой пожар и погибли по меньшей мере 15 человек. Впрочем, жертв может быть гораздо больше, чем официально сообщают в России. На городском кладбище обнаружили около 20 могил с погибшими.

Также 23 октября в российском Иркутске разбился еще один истребитель. Российский самолет Су-30 влетел в жилой дом, после чего вспыхнул пожар. В России обнародовали несколько версий почему упал самолет.

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