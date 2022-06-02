Северодонецк держится и имеет все шансы на быстрое освобождение, – Гайдай

Российская армия пытается захватить Северодонецк, однако, украинские защитники все еще держат оборону. В настоящее время захватчики контролируют большую часть города.

Не стоит списывать со счетов Северодонецк – Гайдай

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, российские армии удалось продвинуться вглубь Северодонецка.

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Гайдай отметил, что россияне контролируют большую часть города, а еще примерно 20% – это так называемая "серая зона". Глава Луганской ОВА рассказал, что украинские защитники удерживают позиции на одной части города.

Он отметил, что нашим воинам удается проводить успешные операции и выбивать россиян с некоторых улиц.

Также украинские защитники пленяют оккупантов. Только 1 июня, по словам Гайдая, в плен в украинскую армию попало шестеро россиян.

Всем скептикам я скажу, что не стоит списывать со счетов Северодонецк. Еще рано! Город держится,

– заявил глава Луганской ОВА.

Он добавил, что, в отличие от лидера чеченских боевиков Рамзана Кадырова, украинские власти говорят правду. Следовательно, заявления Кадырова, что кадыровцы взяли Северодонецк под свой контроль – это неправда.

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Россияне попали в ловушку: что сказал Гайдай

Также Сергей Гайдай прокомментировал заявление советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича о том, что ВСУ затащили россиян в ловушку в Северодонецке.

Глава Луганской ОВА решил не вдаваться в детали. Он отметил, что украинским военным удается проводить локальные военные операции и добиваться успеха.

По словам Гайдая, это дает шансы и надежду, что изменится ситуация в самом Северодонецке. Также он написал в фейсбуке, что у Северодонецка есть шанс на быстрое увольнение.

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Что известно о ситуации в Северодонецке

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