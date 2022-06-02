Северодонецк держится и имеет все шансы на быстрое освобождение, – Гайдай
Источник:Сергей Гайдай
Российская армия пытается захватить Северодонецк, однако, украинские защитники все еще держат оборону. В настоящее время захватчики контролируют большую часть города.
Не стоит списывать со счетов Северодонецк – Гайдай
Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, российские армии удалось продвинуться вглубь Северодонецка.
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Гайдай отметил, что россияне контролируют большую часть города, а еще примерно 20% – это так называемая "серая зона". Глава Луганской ОВА рассказал, что украинские защитники удерживают позиции на одной части города.
Он отметил, что нашим воинам удается проводить успешные операции и выбивать россиян с некоторых улиц.
Также украинские защитники пленяют оккупантов. Только 1 июня, по словам Гайдая, в плен в украинскую армию попало шестеро россиян.
Всем скептикам я скажу, что не стоит списывать со счетов Северодонецк. Еще рано! Город держится,
– заявил глава Луганской ОВА.
Он добавил, что, в отличие от лидера чеченских боевиков Рамзана Кадырова, украинские власти говорят правду. Следовательно, заявления Кадырова, что кадыровцы взяли Северодонецк под свой контроль – это неправда.
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Россияне попали в ловушку: что сказал Гайдай
Также Сергей Гайдай прокомментировал заявление советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича о том, что ВСУ затащили россиян в ловушку в Северодонецке.
Глава Луганской ОВА решил не вдаваться в детали. Он отметил, что украинским военным удается проводить локальные военные операции и добиваться успеха.
По словам Гайдая, это дает шансы и надежду, что изменится ситуация в самом Северодонецке. Также он написал в фейсбуке, что у Северодонецка есть шанс на быстрое увольнение.
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Что известно о ситуации в Северодонецке
- В мае русская армия оккупировала уже 95% территории Луганской области и бросила значительные силы на захват Северодонецка.
- 26 мая в город вошла враждебная ДРГ, которая разместилась в гостинице "Мир" на окраине Северодонецка. С тех пор в городе начались бои.
- 30 мая вооруженные силы России частично прорвали украинскую оборону и продвинулись в глубь Северодонецка.
- 31 мая сообщалось, что ВСУ контролируют ситуацию в Северодонецке, однако она сложна. В этот же день Сергей Гайдай информировал, что кафиры контролируют большую часть Северодонецка .
- 1 июня глава Луганской ОВА заявил, что российский враг оккупировал 80% территории Северодонецка . В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики установили контроль над восточной частью Северодонецка и закрепляются в центре города .
- В Офисе Президента сообщили, что Украина контролирует промзону . По предварительным данным Генштаба, Россия до сих пор продолжает штурм Северодонецка .
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