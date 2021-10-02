Съезды фракции "Слуга народа" станут регулярными, – Стефанчук

Руслан Стефанчук заявил, что выездные заседания фракции "Слуга народа" будут систематическими. Ведь на них политики могут проанализировать свою работу и поставить цели на будущее.

Должны сверять часы, – Стефанчук

Вице-спикер Верховной Рады заявил, что "Слуге народа" нужно проводить тимбилдинги. Об этом он сказал журналистам на выездном заседании фракции в Трускавце.

Интересно Тройка с плюсом, – Зеленский оценил работу "слуг" за 2 года

Следует сверять часы и видеть, чего мы достигли. Это очень важное мероприятие. Мы находимся уже на экваторе. Должны проанализировать, что нам удалось, что не удалось и почему, какие конкретные задачи мы ставим перед собой на будущее,

– пояснил политик.

Что известно о съезде "Слуги народа"