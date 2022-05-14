Шаг за шагом заставляем их уйти с нашей земли, нашего моря – Зеленский о ситуации на фронтах
14 мая 2022 , 22:34Читати новину українською
Российские оккупанты до сих пор пытаются одержать хоть какую-то победу в Украине. Однако украинские защитники мужественно отражают атаки захватчиков.
Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.
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Смотрите обращение Владимира Зеленского: