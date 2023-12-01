Ухудшают видимость, – эксперт по авиации объяснил, как враг обновил "Шахеды"
Россия пытается модернизировать дроны-камикадзе "Шахеды". Именно поэтому недавно в обломках одного из таких БПЛА нашли украинскую сим-карту.
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Богдан Долинце, заметив, что в России достроили завод, где делают частичную сборку "Шахедов". Это позволяет им уменьшить нагрузку на Иран и увеличивать объем производства дронов.
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Россия работает над обновлением "Шахедов"
Как отметил Долинце, оккупанты используют внутренние ресурсы для улучшения системы управления и навигации "Шахедов". Поэтому неудивительно, что внутри одного из беспилотников обнаружили обломки украинской сим-карты.
Расположение мобильных вышек известно всем. Это не секретная информация. Когда телефон регистрируется в сети, то он получает идентификатор станции. Некоторые системы навигации помогают относительно точно обнаружить местоположение того или иного БПЛА. Поэтому использование сим-карт позволяет таким дронам продолжать полет в случае, если заглушен сигнал GPS или есть подмененные данные,
– заметил Долинце.
Кроме того, сим-карта позволит оккупантам использовать мобильную передачу данных. Это поможет корректировать маршрут "Шахедов".
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Была также информация, что враг использовал так называемые "черные Шахеды". Здесь возможны несколько вариантов. Они могут быть окрашены в черный цвет или там использованы современные композитные материалы, которые снижают вес дрона. Это экономит топливо и позволяет вместить больше взрывчатки. Но есть и другие особенности.
Композитные материалы имеют многослойный состав, который ухудшает видимость и возможность обнаруживать эти беспилотники через радары,
– добавил Долинце.
Атаки "Шахедами": коротко
- В ноябре враг регулярно запускал беспилотники "Шахеды" по территории Украины. Ночью 1 декабря была очередная такая атака.
- Известно, что враг запустил 25 дронов-камикадзе и 2 ракеты. Силы ПВО сбили 18 беспилотников и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
- Недавно в Крыму и в России упали "Шахеды", которые оккупанты запускали по Украине. Все из-за сильного ветра.