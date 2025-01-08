"Шахеды" атакуют Киевскую область: в регионе работают силы ПВО

Российская армия поздно ночью 8 января атаковала Киевскую область своими беспилотниками типа "Шахед". По вражеским целям отрабатывают силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Во многих областях Украины уже звучала тревога из-за "Шахеды".

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Что известно о работе ПВО в Киевской области

Тревога в Киевской области прозвучала в 00:17. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.

Ударные БпЛА на севере Черниговской области – направление в Киевскую,

– отмечали военные.

Около 00:31 в Киевской ОВА сообщили о работе противовоздушной обороны по вражеским целям в небе.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", – отметили в областной военной администрации.

Там также призвали граждан не фотографировать и не снимать работу наших защитников. Кроме того, там отметили, что не стоит пренебрегать правилами безопасности, а вместо этого оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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