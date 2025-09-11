Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил член Республиканской партии Борис Пинкус, добавив, что президента США эта ситуация практически не задела и это, с его слов – ужасно. А вице-президент Вэнс в очередной раз повторил, что Штаты не собираются вводить санкции против России.

Путин тестирует способности НАТО

"Ось зла", которая проявилась 3 сентября в Пекине (Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ким Чен Ын) имеет определенный план, который, как объяснил Пинкус, заключается в дальнейшей эскалации войны в Украине, большем приобщении американцев в европейские проблемы.

Кроме того – в нагнетании напряжения между США и Европой, Китаем, Юго-Восточной Азией, Индией, странами Латинской Америки. Путин, со слов Пинкуса, строго по заданию своего босса Си Цзиньпина начинает это реализовывать.

"Это проявляется в атаках на Киев, особенно на административные здания, помещения иностранных агентств, консульств, а теперь и в виде дронов на польской территории. Подчеркиваю, что это не один или два БпЛА, которые случайно залетели, а более 20", – озвучил Пинкус.

Принимая во внимание, что за три с половиной года было ориентировочно десяток случаев, когда российские дроны залетали в Польшу, то это, с его слов, свидетельствует о том, что тестирование Путиным возможностей НАТО продолжается. Член Республиканской партии обратил внимание на то, что польским системам ПВО удалось сбить только 3 дрона из 20, остальные упали, есть повреждения.

Какие настроения царят в Конгрессе?

Хотя Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не будут вводить санкции против России, сам Трамп на днях сказал совсем другое, что наоборот он готов перейти ко второй фазе внедрения санкционных ограничений. Член Республиканской партии склоняется к мнению, что американскому лидеру не дадут стоять в стороне и быть наблюдателем.

"Конгресс бушует. В первую очередь говорится о республиканцах. Трамп вроде бы снова озвучил, что в пятницу он готовится сделать заявление. Мы уже устали от этих заявлений, нужны действия. Реакция была, уже конгрессмены начали возмущаться внешней политикой Трампа, подчеркивая то, что пришло время действовать", – подчеркнул Пинкус.

Член Республиканской партии отметил, что военный парад, который прошел в Пекине 3 сентября, когда Си продемонстрировал мощь Китая, был ударом для Трампа. А сегодня мир увидел акты агрессии против Польши, которая является членом НАТО.

Трамп терпит одно поражение за другим. Поэтому мы размышляем над вопросом, чем это вызвано. Я никогда не соглашусь с тем, что Трамп является агентом Москвы, но он отдален от ценностей, на которых основана наша страна,

– считает Пинкус.

Думая постоянно о заработке, Трамп размышляет о том, чтобы затормозить войну в Украине. Ему, по мнению Пинкуса, неважно на чем договорятся Украина и Россия, будет это на справедливой основе или нет. Ему нужен мир, чтобы потом США могли вести диалог с Россией и сотрудничать.

Член Республиканской партии подытожил, что Трамп терпит все, что делает Путин. По словам Пинкуса, вряд ли американскому народу это нравится, а особенно Конгрессу. Поэтому США в ожидании. Республиканская партия, по его убеждению, должна сказать свое решительное слово.

