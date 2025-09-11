Про це у розмові з 24 Каналом зазначив член Республіканської партії Борис Пінкус, додавши, що президента США ця ситуація практично не зачепила і це, з його слів – жахливо. А віцепрезидент Венс вкотре повторив, що Штати не збираються вводити санкції проти Росії.

Путін тестує спроможності НАТО

"Вісь зла", яка проявилась 3 вересня в Пекіні (Сі Цзіньпін, Володимир Путін, Кім Чен Ин) має певний план, який, як пояснив Пінкус, полягає у подальшій ескалації війни в Україні, більшому долученні американців у європейські проблеми.

Крім того – у нагнітанні напруги між США і Європою, Китаєм, Південно-Східною Азією, Індією, країнами Латинської Америки. Путін, зі слів Пінкуса, строго за завданням свого боса Сі Цзіньпіна починає це реалізовувати.

"Це проявляється в атаках на Київ, особливо на адміністративні будівлі, приміщення іноземних агентств, консульств, а тепер і у вигляді дронів на польській території. Підкреслюю, що це не один чи два БпЛА, які випадково залетіли, а понад 20", – озвучив Пінкус.

Беручи до уваги, що за три з половиною роки було орієнтовно десяток випадків, коли російські дрони залітали в Польщу, то це, з його слів, свідчить про те, що тестування Путіним спроможностей НАТО продовжується. Член Республіканської партії звернув увагу на те, що польським системам ППО вдалося збити тільки 3 дрони з 20, інші впали, є пошкодження.

Які настрої панують в Конгресі?

Хоча Венс заявив, що Сполучені Штати не будуть вводити санкції проти Росії, сам Трамп днями сказав геть інше, що навпаки він готовий перейти до другої фази впровадження санкційних обмежень. Член Республіканської партії схиляється до думки, що американському лідеру не дадуть стояти в стороні та бути спостерігачем.

"Конгрес бушує. Першочергово мовиться про республіканців. Трамп начебто знову озвучив, що в п'ятницю він готується зробити заяву. Ми вже втомилися від цих заяв, потрібні дії. Реакція була, вже конгресмени почали обурюватися зовнішньою політикою Трампа, наголошуючи на тому, що настав час діяти", – наголосив Пінкус.

Член Республіканської партії зауважив на тому, що військовий парад, який пройшов у Пекіні 3 вересня, коли Сі продемонстрував міць Китаю, був ударом для Трампа. А сьогодні світ побачив акти агресії проти Польщі, яка є членом НАТО.

Трамп зазнає одну поразку за іншою. Тому ми розмірковуємо над питанням, чим це викликано. Я ніколи не погоджусь з тим, що Трамп є агентом Москви, але він віддалений від цінностей, на яких заснована наша країна,

– вважає Пінкус.

Думаючи постійно про заробіток, Трамп розмірковує про те, аби загальмувати війну в Україні. Йому, на думку Пінкуса, неважливо на чому домовляться Україна та Росія, буде це на справедливій основі чи ні. Йому потрібен мир, щоб потім США могли вести діалог з Росією та співпрацювати.

Член Республіканської партії підсумував, що Трамп терпить все, що робить Путін. Зі слів Пінкуса, навряд чи американському народу це до вподоби, а особливо Конгресу. Тому США в очікуванні. Республіканська партія, за його переконанням, повинна сказати своє рішуче слово.

"Шахеди" в Польщі: якою була реакція Трампа?