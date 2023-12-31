"Шахеды" в Хмельницкой области: в области работает ПВО
В тревоге в Хмельницкой области слышали взрывы. Отработали силы противовоздушной обороны.
Вечером 31 декабря 2023 года в Хмельницкой области прогремели взрывы. Сообщается, что работают силы противовоздушной обороны.
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Хмельницкая область стала целью окупантов
Враг снова запустил ударные дроны по территории Хмельницкой области. Пока никакие детали не сообщали.
Сначала появилась информация о БПЛА на территории области. Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.
Вероятно, целью оккупантов снова был Староконстантинов, расположенный в области.
Сразу несколько мониторинговых каналов известили, что в Винницкой области также слышны звуки взрывов . Сопровождают эти сообщения информацией о том, что в регионе работает ПВО. Заметим, что угроза атаки боражирующими боеприпасами сохраняется в ряде регионов.
Также были взрывы в Тернопольской области. Пока не известно никаких деталей и официальной информации. Вероятно, работают средства противовоздушной обороны.
В Украине в разное время трижды объявляли воздушную тревогу из-за взлета потенциального носителя "Кинжалов". В воздух поднимались сразу несколько бортов МиГ-31К. В обед они запускали ракеты. В Кропивницком и Кривом Роге раздавались взрывы. По состоянию на 21:30 МиГ-31К ушел на посадку. В Украине объявили отбои. во время последнего взлета пуски не фиксировали.
В то же время оккупанты запускали ударные дроны типа "Шахед", которые и долетели до Запада.
Россия регулярно запускает дроны по Хмельницкой области.
- Не обошлось без вражеских дронов и ночью на 30 декабря. В Хмельницкой ОВА рассказали детали ночной атаки ударными дронами. Там сообщили о 2 беспилотниках, которые обезвредили силы ПВО. В областной военной администрации отметили, что гражданское население не пострадало.
- Вечером 23 декабря во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. Впоследствии стало известно, что в небе над Хмельницкой областью работала ПВО . Около 22.00 в Днепропетровской ОВА сообщили, что над областью работали защитники украинского неба. Им удалось сбить 4 вражеских дрона.
- В ночь на 20 декабря российские войска атаковали Хмельнитчину ударными БПЛА типа "Шахед". Работали силы противовоздушной обороны. "Ночью 20 декабря 2023 года в Хмельницкой области подразделением ПВО ПВК "Запад" уничтожены два "Шахеда", которыми противник атаковал с территории России", - говорится в сообщении.