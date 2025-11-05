Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Новости Донбасса".

Смотрите также "Национализация" имущества на Луганщине: российские власти продолжают забирать жилье у украинцев

Что известно о свадьбе "Шамана" и Мизулиной?

Пара опубликовала в соцсетях ролик со свадебной церемонией. Событие состоялось в ЗАГСе оккупированного Донецка. Среди гостей на церемонии присутствовал, в частности, глава группировки "ДНР" Денис Пушилин.

Свадьба пропагандистов в Донецке: смотрите фото из соцсетей пары

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина являются сторонниками Владимира Путина и поддерживают российскую агрессию против Украины. Жених и невеста одеты в своеобразное подобие военной формы советских времен и черные брюки.

На опубликованном видео видно вывеску "Управление записи актов гражданского состояния" Ворошиловского района города Донецка, которое с 2014 года оккупировано Россией.

Известно, что до 2024 года "Шаман" был женат на топ-менеджере холдинга USM миллиардера Алишера Усманова и вице-президенте компании "Мегафон" Елене Мартыновой.

Последние новости об оккупированных территориях: что известно?