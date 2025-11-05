Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Новости Донбасса".
Что известно о свадьбе "Шамана" и Мизулиной?
Пара опубликовала в соцсетях ролик со свадебной церемонией. Событие состоялось в ЗАГСе оккупированного Донецка. Среди гостей на церемонии присутствовал, в частности, глава группировки "ДНР" Денис Пушилин.
Свадьба пропагандистов в Донецке: смотрите фото из соцсетей пары
Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина являются сторонниками Владимира Путина и поддерживают российскую агрессию против Украины. Жених и невеста одеты в своеобразное подобие военной формы советских времен и черные брюки.
На опубликованном видео видно вывеску "Управление записи актов гражданского состояния" Ворошиловского района города Донецка, которое с 2014 года оккупировано Россией.
Известно, что до 2024 года "Шаман" был женат на топ-менеджере холдинга USM миллиардера Алишера Усманова и вице-президенте компании "Мегафон" Елене Мартыновой.
Последние новости об оккупированных территориях: что известно?
Напомним, что Россия планирует возобновлять работу драмтеатра в Мариуполе, который она бомбила в начале полномасштабного вторжения в Украину.
Реконструкцию здания, возведенного еще в советское время, осуществляет компания из Санкт-Петербурга. Россияне уже запланировали первые спектакли на новогодние праздники с произведениями Пушкина, Чехова и советской классики.
Также известно, что Россия узаконила принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины. Оккупационные власти осуществляют "квартирные обходы" для сбора данных, а "добровольческие батальоны" формируются через шантаж и угрозу потери работы.