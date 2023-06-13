Окно возможностей небольшое, – Чалый оценил шансы Украины попасть в НАТО
Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет на фоне положительных ожиданий украинских союзников от предстоящего контрнаступления. Впрочем, пока не известно, примут ли на нем решение, ожидаемое украинскими властями. Поэтому Украину ожидает еще много работы на этом пути.
Такое мнение 24 Каналу выразил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Экс-посол не принадлежит тем, кто верит в перспективы легкого вступления нашей страны в НАТО.
Смотрите также Гарантии безопасности и вступление Украины в НАТО: что означает внезапная встреча Макрона, Шольца и Дуды
"Окно возможностей для приглашения Украины в НАТО – небольшое", – считает Чалый.
По его мнению, это может произойти либо на нынешнем саммите Альянса в Вильнюсе, либо на следующем в Вашингтоне. А иначе решение может забуксовать.
Нужна политическая воля
Тезис чиновников Альянса о том, что только победа Украины в войне позволит ей стать членом НАТО, Чалый считает ловушкой, которая может дать повод отсрочить вступление Украины в Альянс.Важно! Официальная позиция Украины была озвучена Владимиром Зеленским накануне евроатлантического саммита. Согласно ей, членство в НАТО является для нашего государства безальтернативным, а действенные гарантии безопасности могут быть лишь временным инструментом на пути к полноценному членству.
Таким же затягиванием времени следует считать разговоры о приведении украинской армии к стандартам НАТО. Даже несмотря на невероятные успехи Вооруженных Сил на поле боя, Украине все равно нужно найти общий язык с партнерами по этому вопросу.
В воображении НАТО стандарты – это прежде всего законодательные изменения. И мы должны снять все технические вопросы, которые могут стоять на пути к нашему членству, и сделать наше вступление чисто политическим. Сейчас мяч на стороне НАТО,
– убежден экс-посол.
Существует ли в Альянсе единство по принятию Украины
По мнению Чалого, дискуссии о членстве нашей страны в Североатлантическом альянсе сводятся к простому вопросу. Члены Альянса должны ответить себе, что выгоднее для них: Украина под зонтиком безопасности или Украина в "серой зоне" между НАТО и Россией.
"Пока для некоторых стран НАТО эта неопределенность комфортна. Их устраивает война, которая ведется не на их границах", – высказался экс-посол.
В то же время, крупнейшими союзниками Украины внутри Альянса являются те страны, которые имеют границу с Россией и также могли бы подвергнуться ее нападению в последние годы.
Поэтому напрашивается контроверсийный вывод: если за эти два саммита в Вильнюсе и Вашингтоне мы не получим конкретики, Украине придется заключать совместные оборонные соглашения с отдельными странами, которые будут готовы к этому,
– заявил Чалый.
Это могло бы быть эффективным решением, даже если бы такой подход испортил наши отношения с Соединенными Штатами.
Валерий Чалый об окне возможностей вступления в НАТО: смотрите видео
Какой может быть альтернатива НАТО
По мнению Чалого, перспективным выглядит украинско-польско-британский союз, усиленный странами Балтии. Объединившись вместе, эти 6 стран имели бы не меньший военный и мобилизационный потенциал, чем Россия.
"Наши соседи были бы точно заинтересованы в этом соглашении, ведь они прекрасно понимают, что могут быть следующими. Им выгоден этот союз, ведь мы единственная страна, которая смогла выставить против России миллионное мотивированное войско", – убежден экс-посол.
Фактически сейчас Украина является надежным щитом для Восточного фланга НАТО. Поэтому мы имеем моральное право на то, чтобы стать членом Альянса и совместно с другими странами обеспечивать безопасность всей Европы.
Что известно о саммите в Вильнюсе
- Саммит стран-участниц Североатлантического альянса в столице Литвы пройдет 11 – 12 июля. На него приглашен в том числе и Владимир Зеленский.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита пообещал, что участники Альянса поддержат Украину "не только на словах, но и на деле".
- Главным препятствием для принятия Украины в НАТО является запрет вступления страны, находящейся в состоянии войны. Однако уже сейчас 20 стран-членов из 31 выразили готовность поддержать вступление Украины в Альянс в ближайшем будущем.