Окно возможностей небольшое, – Чалый оценил шансы Украины попасть в НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет на фоне положительных ожиданий украинских союзников от предстоящего контрнаступления. Впрочем, пока не известно, примут ли на нем решение, ожидаемое украинскими властями. Поэтому Украину ожидает еще много работы на этом пути.

Такое мнение 24 Каналу выразил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Экс-посол не принадлежит тем, кто верит в перспективы легкого вступления нашей страны в НАТО.

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"Окно возможностей для приглашения Украины в НАТО – небольшое", – считает Чалый.

По его мнению, это может произойти либо на нынешнем саммите Альянса в Вильнюсе, либо на следующем в Вашингтоне. А иначе решение может забуксовать.

Нужна политическая воля

Тезис чиновников Альянса о том, что только победа Украины в войне позволит ей стать членом НАТО, Чалый считает ловушкой, которая может дать повод отсрочить вступление Украины в Альянс.

Официальная позиция Украины была озвучена Владимиром Зеленским накануне евроатлантического саммита. Согласно ей, членство в НАТО является для нашего государства безальтернативным, а действенные гарантии безопасности могут быть лишь временным инструментом на пути к полноценному членству.

Таким же затягиванием времени следует считать разговоры о приведении украинской армии к стандартам НАТО. Даже несмотря на невероятные успехи Вооруженных Сил на поле боя, Украине все равно нужно найти общий язык с партнерами по этому вопросу.

В воображении НАТО стандарты – это прежде всего законодательные изменения. И мы должны снять все технические вопросы, которые могут стоять на пути к нашему членству, и сделать наше вступление чисто политическим. Сейчас мяч на стороне НАТО,

– убежден экс-посол.

Существует ли в Альянсе единство по принятию Украины

По мнению Чалого, дискуссии о членстве нашей страны в Североатлантическом альянсе сводятся к простому вопросу. Члены Альянса должны ответить себе, что выгоднее для них: Украина под зонтиком безопасности или Украина в "серой зоне" между НАТО и Россией.

"Пока для некоторых стран НАТО эта неопределенность комфортна. Их устраивает война, которая ведется не на их границах", – высказался экс-посол.

В то же время, крупнейшими союзниками Украины внутри Альянса являются те страны, которые имеют границу с Россией и также могли бы подвергнуться ее нападению в последние годы.

Поэтому напрашивается контроверсийный вывод: если за эти два саммита в Вильнюсе и Вашингтоне мы не получим конкретики, Украине придется заключать совместные оборонные соглашения с отдельными странами, которые будут готовы к этому,

– заявил Чалый.

Это могло бы быть эффективным решением, даже если бы такой подход испортил наши отношения с Соединенными Штатами.

Валерий Чалый об окне возможностей вступления в НАТО: смотрите видео