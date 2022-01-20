Шантаж великой войной: что задумал Путин и какие вероятные сценарии вторжения в Украину

Россия уже в течение нескольких месяцев активно стягивает войска к границе с Украиной. С начала 2022 года ситуация стала максимально напряженной.

Мировые лидеры консолидировались ради оказания поддержки украинским войскам, а американские и европейские издания все больше внимания уделяют вероятным планам вторжения России в Украину. Чего ожидать от Кремля – разбирался сайт 24 канала.

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Почему мир беспокоит ситуация на украинской границе

Заявления России о том, что вторжение в Украину не планируется, пока доверия не вызывают ни у кого, ведь Кремль приложил немало усилий для проведения военных маневров вокруг наших границ.

В Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.

Путин создал этот кризис, собрав 100 тысяч российских солдат вдоль украинских границ. Поэтому, наша позиция – это чрезвычайно опасная ситуация. Мы достигли такого уровня напряжения, что Россия готова в любой момент начать полномасштабное вторжение в Украину,

– заявила на брифинге 19 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки заявила, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину / Фото Getti Images

Канцлер Германиивыразил сомнение, что Россия, которая сконцентрировала 100 тысяч военнослужащих возле украинской границы, готовится к деэскалации. В то же время он также подчеркнул, что "после многих лет растущего напряжения" молчание России "не будет разумным вариантом".

Российские военные корпуса прибыли в Беларусь для совместных учений. Анонсировано, что на белорусскую территорию перебазируют 12 российских Су-35, два дивизиона С-400, а также дивизион ЗРПК "Панцирь-С".

В разведсообществе InformNapalm отметили, что пока не понятно, сколько военного контингента Россия перебросит в Беларусь. Однако отмечают: есть большой риск, что территорию Беларуси Кремль может использовать как плацдарм для агрессии против Украины, чтобы снять с себя ответственность за военные преступления и военное вторжение.

По сообщению ВМС Швеции, 6 больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России следуют курсом в Северное море.

Шведы дают информацию, что скорее всего эти все суда движутся в сторону черноморского региона,

– отметил представитель InformNapalm Михаил Макарук.

Украину предупреждают о возможной угрозе со стороны России / Фото Shutterstock

Чего ожидать от российских военных

Вероятные направления наступления России СМИ обсуждают уже несколько лет, анализируя места скопления военных у границы и создания инфраструктуры для них. В частности, аналитики предполагают, что:

в направлении линии Чернигов – Сумы может работать 1-я танковая армия;

в направлении Харьковщины может работать 20-я общевойсковая армия;

в направлении оккупированного Донбасса – 1-й и 2-й армейские корпуса так называемых "ЛДНР", 8-я общевойсковая армия,

в направлении Донбасса и Крыма может работать 49-я общевойсковая армия, развернутая на Кубани, также в оккупированном Крыму размещены 22-й армейский корпус и Черноморский флот РФ;

от белорусской границы могут работать военные 41-й общевойсковой армии.

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Кроме того, в Приднестровье расположена отдельная группировка армии РФ. Как пояснил сайту 24 канала Макарук, именно там сейчас очень высока вероятность инцидентов и провокаций. "В частности, есть большая вероятность поиска casus belli в селе Колбасна", – сказал он.

Что такое Колбасна

Село в 20 километрах от границы самопровозглашенной "Приднестровской республики" с Молдовой. Там расположен огромный военный склад, где хранятся запасы 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР, а также оружие и боеприпасы, вывезенные из Германии и Чехословакии после вывода советских войск.



Этот складсчитается одним из крупнейших в Восточной Европе. Его охраняют местные военные, а также оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье на базе 14-й армии. Несмотря на то, что в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Москва взяла на себя обязательство полностью вывести войска из Приднестровья, здесь до сих пор находятся около полутора тысяч российских солдат.

Военные аналитики уверены, что очень рискованными с точки зрения наступления являются участки у белорусской границы и направление на Слобожанщину.

Стоит напомнить, что еще в декабре 2021 года министр обороны Алексей Резников называл время возможного вторжения России в Украину.

Наша разведка анализирует все сценарии, включая худшие. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности для эскалации будет конец января,

– заявил тогда он.

Ближайшие недели источники и в украинской, и в западных разведках называют наиболее критичными для Украины.

Сценарии вероятного нападения РФ

Аналитическое подразделение Киевской школы экономики (КШЭ) разработало документ, в котором описаны вероятные экономические и риски безопасности для Украины в течение зимы – весны 2022 года.

Как написал на своей странице в фейсбуке президент КШЕ Тимофей Милованов, речь идет о трех вариантах развития событий:

Эскалация в Донецкой и Луганской областях. Этот сценарий аналитики называют умеренным. По их прогнозам, он будет сопровождаться враждебными информационными кампаниями, которые будут расшатывать внутриполитическую ситуацию и ухудшат бизнес и инвестиционный климат. Дестабилизация Харькова, Сум, Мариуполя, Херсона, Одессы и Черноморской морской границы. Этот сценарий является расширенным и учитывает приоритетные цели агрессивных действий России. Аналитики отметили, что он может ограничиваться запугиванием или локальными операциями без глубокого вторжения на территорию Украины. Полномасштабная военная агрессия.

Специалисты КШЕ спрогнозировали, что даже если события будут разворачиваться по самому оптимистичному сценарию, Россия будет использовать инструменты энергетического шантажа, кибер- и информационные атаки для поддержки постоянного давления и для дестабилизации рынков, финансового сектора, социальной сплоченности.

Путин может использовать три сценария по Украине / Фото Getty Images

Что может повлиять на ситуацию

Международные партнеры делают все возможное, чтобы события разворачивались в пользу Украины.

Первый инструмент, который могут использовать для сдерживания агрессивных действий России – санкции.

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Политик и дипломат Роман Безсмертный в эфире Радио НВ, в частности, пояснил, что санкции против России будут введены, если она не продемонстрирует готовности на деэскалацию.

Если сохраняется статус-кво, санкции вводятся против физических, юридических лиц, финансовых единиц, суверенного долга и определенных технологических решений. Если происходит эскалация – санкции расширятся... Если Россия пойдет на эскалацию, то удар нанесут такой, что Россия вряд ли сможет оправиться от них,

– сказал он.

В частности, в случае эскалации речь идет о:

отключение России от платежной системы SWIFT;

наложение дополнительных санкций на военно-промышленный, банковский и энергетический секторы экономики России;

блокировка "Северного потока-2";

введение жестких санкций против президента России Владимира Путина и его окружения.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз и союзники готовы ввести масштабные санкции против России, если ситуация вокруг Украины ухудшится.

Вопрос введения санкций даже спровоцировал межконтинентальный скандал. Во время своего выступления перед журналистами 19 января президент США Джо Байден заявил, что реакция Запада в случае нападения России может быть неравномерной: если случится "незначительное вторжение" – то у союзников по НАТО могут возникнуть разногласия относительно наказание для Кремля.

Заявление Байдена спровоцировало скандал / Фото Getti Images

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За эти слова Байдена раскритиковали журналисты даже тех изданий, которые лояльно настроены к нему.

Например, CNN цитировали неназванного украинского чиновника, который "шокирован тем, что президент США Байден видит различие между вторжением и вторжением".

Почти сразу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, как следует понимать слова Джо Байдена:

Президент Байден четко сказал президенту России: если какие-либо российские военные силы пересекут украинскую границу – это будет новое вторжение, и его встретят быстрым, жестким и единственным ответом США и союзники.

Псаки также добавила, что в администрации Байдена прекрасно знают содержание "большого учебника агрессии" России, где есть не только военные действия, но и кибератаки и другие тактики.

20 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дополнительно уточнил, что США "готовы применить всю мощь своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике и российским богачам". По его словам, решение об этом в Вашингтоне уже принято.

По словам Кулебы, у Украины есть сильные партнеры / Фото Getty Images

Второй инструмент – военно-техническая поддержка, которую оказывают Украине международные партнеры.

Так, Британия начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW, которые считаются одними из лучших для ведения боя в городе.

Как пишет Associated Press, Вашингтон может бесплатно предоставить Киеву широкий спектр разноплановой военной помощи (за исключением непосредственно военнослужащих):

противовоздушную оборону;

противотанковые и противокорабельные системы;

системы радиоэлектронной борьбы и киберзащиты;

боеприпасы для стрелкового оружия и артиллерии и тому подобное.

Кроме того, известно, что Госдепартамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии передать Украине имеющиеся у них противотанковые комплексы, ПЗРК и другое оружие американского производства.

Третий инструмент – спокойствие и противодействие дестабилизирующим информационным кампаниям агрессора.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украина – достаточно сильна и имеет сильных партнеров, чтобы достойно пройти нынешний сложный период.

Кроме того, после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас положение Украины – значительно лучше, чем в начале российской агрессии.

Самым большим достижением России сегодня будет сеяние паники, уныния в украинском обществе и расшатывание нас изнутри. Прежде всего – расшатывание нашей экономики и финансовой системы. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы не позволить России достичь этой цели,

– подчеркнул он.

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