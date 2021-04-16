СБУ разоблачила коррупционную схему должностных лиц регионального филиала Одесской железной дороги. По предварительным подсчетам, злоумышленники ежемесячно "зарабатывали" по 1,5 миллиона гривен.

Организовал махинацию один из чиновников службы пригородных пассажирских перевозок. Он наладил масштабную схему нелегальной продажи билетов.

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Деньги за билеты махинаторы присваивали себе

Деньги за билеты попадали не в железнодорожные кассы, а в карманы злоумышленников. Ежедневно такие "заработки" приносили по 50 тысяч гривен. Из-за махинаций Укрзализныце нанесен ущерб на миллионы. Точные подсчеты пока осуществляют эксперты.

Организаторов сделки поймали с поличным и уже провели обыски в помещениях и автомобилях.

Правоохранители изъяли:

служебную документацию;

почти 200 тысяч гривен и 3 тысячи долларов;

компьютерную технику и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности.

Фигурантам дела грозит от 3 до 10 лет тюрьмы

Сейчас решают вопрос относительно сообщения о подозрении. За принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, карается заключением от 3 до 10 лет. Также – с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение 3 лет.

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Махинацию разоблачили сотрудники СБУ / Фото СБУ



Ежедневно злоумышленники зарабатывали по 50 тысяч гривен / Фото СБУ

Смотрите видео СБУ: