Ежемесячно – по 1, 5 миллиона: СБУ разоблачила коррупционную схему на Одесской железной дороге
СБУ разоблачила коррупционную схему должностных лиц регионального филиала Одесской железной дороги. По предварительным подсчетам, злоумышленники ежемесячно "зарабатывали" по 1,5 миллиона гривен.
Источник:СБУ
Организовал махинацию один из чиновников службы пригородных пассажирских перевозок. Он наладил масштабную схему нелегальной продажи билетов.
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Деньги за билеты махинаторы присваивали себе
Деньги за билеты попадали не в железнодорожные кассы, а в карманы злоумышленников. Ежедневно такие "заработки" приносили по 50 тысяч гривен. Из-за махинаций Укрзализныце нанесен ущерб на миллионы. Точные подсчеты пока осуществляют эксперты.
Организаторов сделки поймали с поличным и уже провели обыски в помещениях и автомобилях.
Правоохранители изъяли:
- служебную документацию;
- почти 200 тысяч гривен и 3 тысячи долларов;
- компьютерную технику и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности.
Фигурантам дела грозит от 3 до 10 лет тюрьмы
Сейчас решают вопрос относительно сообщения о подозрении. За принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, карается заключением от 3 до 10 лет. Также – с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение 3 лет.
Махинацию разоблачили сотрудники СБУ / Фото СБУ
Ежедневно злоумышленники зарабатывали по 50 тысяч гривен / Фото СБУ
Смотрите видео СБУ:
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