Суд выбрал меру пресечения учителю на Прикарпатье, на занятии которого погиб школьник, – СМИ
Источник:"Курс"
Ивано-Франковский городской суд выбрал меру пресечения учителю Пнивского лицея. Его отправили под домашний арест.
Известно, что на кружковом занятии 22 ноября погиб 14-летний школьник. Он получил смертельное ранение в область грудной клетки.
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60-летнему учителю, проводившему кружок, сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекших смерть несовершеннолетнего).
В ходе судебного заседания подозреваемый и его адвокат просили суд ограничиться ночным домашним арестом. Прокурор настаивал на применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Судья решил применить к подозреваемому домашний арест и запрет покидать жилье в период с 20 до 7 часов. Также он должен сдать на хранение в соответствующие органы все документы, разрешающие выезд за границу.
Что известно о трагедии
- 22 ноября около 15:30 в одном из лицеев Надворнянского района Прикарпатья погиб 14-летний школьник. Это произошло во время кружкового занятия. 14-летний ученик получил ранение в область грудной клетки из пневматической винтовки. От полученного ранения девятиклассник умер до приезда скорой помощи.
- В Пасечнянской общине, где произошла трагедия, объявили трехдневный траур. Также рассказали детали несчастного случая. 14-летнего мальчика случайно ранил другой ученик лицея. Тот неосторожно повел себя с пневматической винтовкой.
- Следователи установили, что согласно расписанию в то время проводились занятия по стрельбе, которые вопреки правилам безопасности проходили прямо в коридоре. Ученик 9 класса, которому было 15 лет, при перезаряжении пневматической винтовки случайно произвел выстрел в другого ученика. Учитель присутствовал в коридоре, где происходили стрельбы.
- Правоохранители изъяли все доказательства, а 60-летнего учителя задержали в процессуальном порядке. Во время обыска по месту жительства задержанного изъята пневматическая винтовка. Следователи начали два уголовных производства – по статьям об убийстве по неосторожности и ненадлежащему исполнению обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекших смерть несовершеннолетнего.