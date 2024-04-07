Чтобы не думали о "гнилом Западе": на ВОТ школьникам в военной форме раздали "правильные тетради"

Захватчики ввели всероссийский проект в школах на временно оккупированной территории Запорожья. Речь идет о проекте так называемых "правильных тетрадей".

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что оккупанты нарядили учеников Мелитопольской школы №15 в военную форму. Такие тетради, как заявили пропагандисты, якобы направлены на "формирование у младшего поколения ценностных ориентиров, которые базируются на героических достижениях жителей России".

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В школах страны-агрессора такой проект появился 4 года назад. Теперь захватчики его притянули и на временно оккупированные территории Украины. Так на первой странице тетради изображен "герой России", а на обратной стороне – гимн страны-агрессора.

"Цель проекта – чтобы наши дети знали своих "героев", потому что сейчас молодежь, дети увлекаются, в частности, западными героями. Это Человек-паук, Бэтмен. Затем, понятно, едут за границу", – сказал инициатор пропагандистского проекта.

То есть оккупанты надеются, что благодаря этим тетрадям дети якобы не поедут за границу, потому что "будут знать своих "героев" и будут работать в пользу агрессора".

Инициатор проекта, судя по выражению лица, освоил неплохие средства на нем, но пользуется какой-то примитивной логикой. То есть, если ребенок увидел на тетради Бэтмена или Человека-паука, то он впоследствии обязательно уедет из России. А если космонавта Юрия Гагарина, то не уедет,

– отметил корреспондент из Запорожья.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения из России выехало более миллиона человек. Они бежали от репрессий режима Владимира Путина и войны, а не для того, чтобы воссоединиться с Бэтменом.

Какова ситуация на территории временно оккупированной Запорожской области