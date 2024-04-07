Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, зауваживши, що окупанти вбрали учнів Мелітопольської школи №15 у військову форму. Такі зошити, як заявили пропагандисти, буцімто направлені на "формування у молодшого покоління ціннісних орієнтирів, які базуються на героїчних досягнення жителів Росії".

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У школах країни-агресорки такий проєкт з'явився 4 роки тому. Тепер загарбники його притягнули й на тимчасово окуповані території України. Так на першій сторінці зошита зображений "герой Росії", а на зворотному боці – гімн країни-агресорки.

"Мета проєкту – щоб наші діти знали своїх "героїв", тому що зараз молодь, діти захоплюються, зокрема, західними героями. Це Людина-павук, Бетмен. Потім, зрозуміло, їдуть за кордон", – сказав ініціатор пропагандистського проєкту.

Тобто окупанти сподіваються, що завдяки цим зошитам діти начебто не поїдуть за кордон, бо "знатимуть своїх "героїв" і працюватимуть на користь агресора".

Ініціатор проєкту, судячи з виразу обличчя, освоїв непогані кошти на ньому, але користується якоюсь примітивною логікою. Тобто, якщо дитина побачила на зошиті Бетмена чи Людину-павука, то вона згодом обов'язково виїде з Росії. А якщо космонавта Юрія Гагаріна, то не виїде,

– наголосив кореспондент із Запоріжжя.

Він зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення, з Росії виїхало понад мільйон людей. Вони тікали від репресій режиму Владіміра Путіна та війни, а не для того, аби возз'єднатися з Бетменом.

Яка ситуація на території тимчасово окупованої Запорізької області