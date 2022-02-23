Шмыгаль ответил на ультиматум Путина об отказе от НАТО и Крыма

23 февраля 2022 , 08:08
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Источник:

"Свобода слова" на ICTV

Глава Кремля в очередной раз высказал Украине ультиматум относительно признания российской оккупации Крыма и отказа от вступления в НАТО. Однако эти дерзкие требования решительно отверг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украинский премьер подчеркнул, что вступление в НАТО и возвращение оккупированного Крыма – это требование украинского общества.

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Отвечая на вопрос о реакции на ультиматум Путина об отказе Украины от вступления в НАТО, Шмыгаль сказал: "Для независимой, суверенной Украины – это невозможно".

Большинство этих требований, это условия, это не ультимативные требования, а условия, которые высказал Путин,
 – добавил премьер.

По его словам, часть из "требований" российского лидера – это требование украинского общества. Поэтому Украина будет продолжать двигаться в направлениях, которые были выбраны украинцами.

Что этому предшествовало

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Автор: Альона Захарова