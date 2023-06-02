Шойгу и Герасимов могут лишиться должностей: какие еще последствия будут иметь события в Белгородщине
Бойцы РДК и легиона "Свобода России" заявили о втором этапе операции в Белгородской области. 1 июня там произошла стычка возле города Шебекино, где зафиксировано попадание в здание МВД. Все эти события свидетельствуют о несостоятельности российского управления защитить свое население и границы. И сейчас они будут быстро прибегать к разным мерам.
Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил, как это сыграет в пользу Украины.
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Просчеты = кадровые перестановки
Россия хотела захватить Киев за 3 дня и часть Украины. Впрочем, ее планы с треском провалились, а все остатки боеспособной армии застряли на линии фронта. Таким образом, несколько сотен километров российской границы с Украиной остались неприкрытыми, отметил Свитан. И максимум сил, которые там остались – силовики и Росгвардия, убегающая только от вида танка.
Вот такие просчеты могут привести к кадровым перестановкам. Думаю, могут потерять свои должности и Шойгу, и Герасимов, потому что надо будет на кого-нибудь вешать дохлых собак, или россиян. Их в ближайшее время уберут. Возможно, Мезинцева поднимут до уровня,
– предположил военный эксперт.
Роман Свитан о действиях России после событий в Белгороде: смотреть видео
Успехи российских добровольцев
Действия российских добровольцев приводят к тому, что оккупанты вынуждены растянуть свою армию и линию фронта. А также перебрасывать боеспособные части для охраны в районы проведения "операции по освобождению". Роман Свитан предполагает, что в скором времени такая ситуация может быть в Курской, Брянской областях.
"Чем шире география, тем менее гуще войска на фронте. Тем легче нашим войскам переходить к действиям. Россиянам некуда деваться – надо прикрываться, снимать с фронта и перебрасывать. Задача выполнена: как минимум оккупанты распыляют свое внимание. Возможно, в течение недели может быть горячая фаза", – добавил он.
События в Белгородской области: основное
- В ночь на 1 июня город Шебекино был под плотным обстрелом, в результате которого произошло попадания в здание МВД. Утром сообщалось о прорыве на границе. Среди россиян мгновенно распространилась паника.
- Тем временем кремлевские руководители молчат и единственной их реакцией на события стало награждение главы администрации города Шебекино орденом мужества. Пропагандиситы удаляют все комментарии в соцсетях, а белгородское телевидение закрыло сообщения в YouTube из-за безумного количества панических призывов россиян.
- 2 июня стало известно, что россияне расстреляли на Белгородщине гражданский автомобиль, приняв его за транспорт добровольцев. Те рассказали, что оккупанты на приграничных территориях России бъют артиллерией и по гражданским.