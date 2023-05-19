Шойгу якобы побывал в Запорожском направлении: на видео – ни одного доказательства

Российские власти продолжают показывать своим гражданам, что их "специальная военная операция" якобы идет по плану. Так, министр обороны России Сергей Шойгу решил "посетить" свое войско в Запорожском направлении.

Там он вроде бы проинспектировал пункт управления россиян, а также вручил оккупантам награды. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

Смотрите также Может пойти на соглашение с Китаем: Шойгу заглядывается на кресло президента России

Шойгу якобы посетил линию фронта россиян на Запорожье

Пропагандисты отметили, что глава минобороны России "заслушал доклады командующего группировкой "восток" и офицеров штаба". Кроме этого, Шойгу якобы отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника.

Также российский министр обороны поставил задачу командирам "продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного раскрытия планов противника". Он также попросил "создать условия для безопасного размещения россиян на фронте".

Напоследок Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих за "выполнение задач в зоне специальной военной операции" и вручил им российские медали, ордена и награды.

Несмотря на столь помпезность и смелость, пользователи сети не совсем оценили усилия Шойгу. Они отметили, что видео является "постановочным" и на самом деле глава минобороны России "никуда не ездил".

Конфликт между Шойгу и Пригожиным: что известно

Главарь ППК "Вагнера" в последнее время повышает градус напряжения по войне в Украине. Он жалуется, что регулярные войска России бегут с позиций в Бахмуте, обнажая фланги. Вместо этого вагнеровцы – буквально заканчиваются.

Предпосылкой для этого были заявления Пригожина о так называемом "снарядном голоде" и сетование на Шойгу лично.

Кроме того, Евгений Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут "оценить ситуацию". Он жалуется, что ВСУ провели ряд успешных контратак.

Министерство обороны России не указало дать, когда именно Шойгу посетило Запорожское направление. Кроме этого видео, нет никаких доказательств того, что глава минобороны действительно приезжал на фронт, а подобные ролики могли снять даже в российском тылу.