"Не изменят природу путинского режима": в ЕС отреагировали на кадровые изменения во власти России

В Евросоюзе считают, что политические перестановки в российском правительстве не изменят природу путинского режима. Также кадровые изменения не остановят войну в Украине.

Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Домбровскис добавил, что страны ЕС должны и в дальнейшем поддерживать Украину, ведь Путин не отказался от агрессивной империалистической политики.

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Как в ЕС реагируют на кадровые изменения в России

Домбровскис отмечает, что страны Евросоюза должны и в дальнейшем придерживаться "того же курса", оказывая поддержку Украине. Он считает, что эти кадровые изменения не изменят путинский режим, ведь российский президент не откажется от агрессивной империалистической политики.

Мы не ожидаем, что это изменит природу путинского режима и его агрессивной империалистической политики... Мы должны продолжать этот курс, предоставляя всю необходимую поддержку Украине, финансовую, экономическую, военную, политическую поддержку. И нам нужно продолжать оказывать давление на страну-агрессора,

– сказал вице-президент Еврокомиссии.

Какие кадровые изменения произошли в России