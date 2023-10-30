Шойгу заявил о готовности к переговорам с Западом

Глава минобороны России во время своего выступления на 10-м пекинском Сяншаньском форуме затронул тему возможных перегоров с Западом. В частности, он считает, что они должны относиться и к Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страна-агрессорка якобы готова начать переговоры со странами Запада. Он считает, что они должны касаться Украины и "дальнейшего сосуществования". 24 Канал.

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В России готовы к "политическим дискуссиям"

Шойгу отметил, что готовность к переговорам сохраняют на случай создания "необходимых условий". В таком случае страна агрессорка готова к "политическим дискуссиям", но на "реалистических началах". Глава враждебного минобороны считает, что переговоры должны касаться "постконфликтного урегулирования украинского кризиса" и "дальнейшего сосуществования с Западом".

Кроме того, он убеждал, что Россия якобы хочет обеспечить "равноправные отношения между всеми ядерными государствами – постоянными членами Совбеза ООН". По его словам, это необходимо, поскольку они несут "особую ответственность" за мир и стабильность в мире.

Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, нужно обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость.

– заявил Шойгу в очередной раз цитируя тезисы российской пропаганды.

Путин считает, что Украина хочет переговоров