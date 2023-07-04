"Он своими руками их порвал": как россияне засмеяли Шойгу после заявления об уничтожении танков Leopard
Шойгу решил снова оконфузиться своей бурной фантазией. На этот раз министр обороны России рассказал, как оккупанты уничтожили "почти все" танки Leopard, которые есть в ВСУ. Не поверили ему даже россияне.
Шойгу пробил очередное дно
По словам Сергея Шойгу, "вторая армия мира" уничтожила 16 танков Leopard, предоставленных Украине Польшей и Португалией. Такое заявление министра пользователи из России высмеяли в комментариях, пишет 24 Канал.
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По настроению в соцсетях заметно, что россияне уже не в восторге от Шойгу. Теперь его сказки мало у кого вызывают радость и восторг. Примечательно, что среди комментаторов было много поклонников основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Они возмущались, почему Шойгу до сих пор не ушел в отставку и обвиняли его во всех бедах своей оккупационной армии.
Некоторые иронически замечали, что у Шойгу вообще отчет устаревший, а на самом деле оккупанты уничтожили уже 300 тысяч танков. Забавным был комментарий о том, что российский министр просто имел в виду не танки Leopard, а леопардов.
Реакция россиян на "победные" новости Шойгу / Скриншоты
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Какие еще комментарии оставляли россияне
- "А Конашенков в курсе?";
- "33 Залужных и 54 Будановых еще";
- "Верим, конечно же! А еще захватили 10 Зеленских!";
- "Уничтожили заодно и американский авианосец";
- "Шойгу своими же руками их на кусочки порвал".
Предыдущий "провтык" минобороны России о Leopard
Со дня предыдущего пробивания дна министерством обороны России на теме танков Leopard не прошло и месяца. Тогда "ведомство безумных новостей" заявило об "уничтожении 8 танков Leopard" и "другой западной бронетехники". Чтобы не быть многословными, даже опубликовали "видеодоказательства".
Однако выяснилось, что на кадрах никакие не танки, а самые обычные комбайны, которые работали в поле. Над таким "триумфом" Шойгу посмеялись даже сторонники войны против Украины.