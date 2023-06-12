Шойгу подписал новый приказ: Жданов предположил, какое будущее ждет российскую терроборону

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о том, что до 1 июля все добровольческие отряды должны подписать контракт с его ведомством. В частности, этот приказ касается ЧВК "Вагнера".

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что это продолжение битвы между Шойгу и Пригожиным за "военные формирования". Главарь вагнеровцев согласно этому закону должен подчинить свое НДС минобороны. Об этом Жданов рассказал на своем стриме, сообщает 24 Канал.

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Контракты подпишет и терроборона

К тому же, этот закон касается подразделений территориальной обороны, которые формируются в России. В частности, в Белгородской области, где к терробороне присоединились 3 тысячи человек. В процессе формирования также территориальная оборона в Брянской и Курской областях.

"До 1 июля тех, кто вступил в терроборону, подпишут на контракт с минобороны России. И на следующий день после его подписания они могут оказаться в Украине. У них уже будут обязательства, и они не будут иметь права отказаться от выполнения его условий", – подчеркнул военный эксперт.

Олег Жданов прокомментировал приказ, который подписал Шойгу по поводу "добровольческих формирований": смотрите видео

Кстати, Россия внесла изменения в законодательство, и теперь при невыполнении условий контракта можно получить большой срок к тому же строгому режиму.

Что известно о законе минобороны России о "добровольческих отрядах"

Сергей Шойгу издал приказ, согласно которому "воюющие на передовой добровольческие подразделения" обязали до 1 июля подписать контракт по минобороны России.

Новый приказ якобы позволит "предоставить "добровольческим формированиям" необходимый правовой статус". А его введение якобы связано с заботой России о россиянах и должно обеспечить социальную защиту им и их семьям.

В то же время, контракт уже подписали кадыровцы из отряда "Ахмат". И сделали это на камеры, продемонстрировав поддержку минобороны. Это может свидетельствовать об обострение конфликта между Пригожиным, публично объявившим, что не будет выполнять приказ Шойгу, и кадыровцами.