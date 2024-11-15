Шольц и Путин планируют сегодня провести первый за 2 года разговор, – Bloomberg

Канцлер Германии Олаф Шольц поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным. Это будет их первый разговор за последние два года.

Говорить политики планируют сегодня 15 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg, которое узнало это от источников.

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Шольц поговорит с Путиным

Как пишет Bloomberg, немецкий канцлер Олаф Шольц впервые за долгое время будет говорить по телефону с Путиным. Впервые СМИ сообщили о готовности Шольца к переговорам с главой Кремля в октябре.

Разговор состоится в критический момент для Украины, поскольку страна готовится к третьей зиме под атакой со стороны России, при этом значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена,

– говорится в материале.

Последний телефонный разговор между политиками был еще в декабре 2022 года. С тех пор никакой информации об их контактах не было.

Об этом уже намекали

Напомним, недавно Шольц снова заговорил о желании провести разговор с российским президентом Владимира Путина. Тогда он анонсировал, что это может произойти уже "вскоре".

Канцлер отмечал, что диалог потребует широких контактов и ряда переговоров со многими другими сторонами. Он также подчеркнул, что ситуация с возможным разговором с Путиным также должна быть обсуждена с Украиной.