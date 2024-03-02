"Большая проблема": Шольц подтвердил, что "слитый" разговор немецких офицеров об Украине настоящий

Российские пропагандисты накануне опубликовали разговор двух немецких офицеров, которые говорили о количестве дальнобойных ракет, нужных для поражения Крымского моста. Немецкий канцлер подтвердил, что запись настоящая.

В разговоре немецкие офицеры упоминали именно о ракетах немецкого производства. Олаф Шольц назвал эту утечку данных "большой проблемой".

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Что заявил Шольц из-за "слитого" разговора

Канцлер Германии, по данным DPA, не отрицал подлинность аудиозаписи, на которой слышно разговор немецких офицеров.

По этой причине сейчас это выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это тоже необходимо,

– заявил Шольц во время визита в Ватикан.

Политик добавил, что быстро предоставит объяснения после публикации записи разговора офицеров Военно-воздушных сил Германии. По его словам, это "большая проблема".

Ранее председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер заявил, что Олаф Шольц становится все более изолированным в своей же стране из-за того, что выступает против передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.

Макаллистер предположил, что, вероятно, канцлер "знает больше, чем мы все". Однако добавил, что он не знает, какие причины такой позиции Шольца.

Что известно о разговоре и Taurus для Украины