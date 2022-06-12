Шольц вместе с Макроном планируют в июне посетить Киев, – СМИ

С начала полномасштабной войны многие мировые лидеры посетили Киев. Присоединиться к этому списку планируют канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Поездку запланировали к концу июня. Она состоится перед саммитом G7.

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Макрон и Шольц планируют приехать в Киев

Война на Востоке Украины обостряется, ведь в столице продолжаются переговоры по европейскому будущему страны. 11 июня в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен . Она разговаривала с президентом Владимиром Зеленским о заявке Украины на членство в ЕС.

В ближайшие дни Комиссия опубликует рекомендацию о предоставлении нашему государству статуса страны-кандидата. Это был второй визит фон дер Ляен в Киев после полномасштабного военного вторжения России в Украину.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц пока не посещал Украину. 10 и 11 июня он находился в Западных Балканах. Канцлер считает, что Косово, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория и Босния-Герцеговина являются частью ЕС, поэтому не хочет разрешать президенту России Владимиру Путину спровоцировать обострение в регионе, чтобы получить там влияние.

Шольца долго критиковали за то, что он не посещает Киев, чтобы выразить свою поддержку. Однако журналисты узнали, что канцлер планирует приехать в столицу Украины вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Поездка должна состояться в конце июня перед саммитом "Большой семерки".

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Германия и Франция длительное время ведут переговоры о визите в Киев

Париж и Берлин ведут переговоры о совместном визите в Киев уже длительное время. Макрон планировал посетить украинскую столицу только после парламентских выборов во Франции. Они решили взять с собой главу правительства Италии как третью сторону. Это была мысль Франции.

Ранее Шольц заявлял, что хочет посетить Украину только, если у него будет весомая причина.

Я не буду присоединяться к группе людей, которые делают что-нибудь кратковременное для фотосессии. Но если это случится, то это будет об очень конкретных вещах,

– заметил канцлер.

Этой поездкой лидеры хотят выразить европейское единство. Глава Еврокомиссии агитирует за вступление Украины в ЕС. Однако пока неизвестно, поддерживают ли это Шольц, Макрон и Драги.

Ранее президент Франции заявлял о сотрудничестве с Украиной без членства. В то же время, канцлер Германии не комментирует рекомендацию Еврокомиссии. Также неясно, состоится ли анонс новой поставки оружия от Германии, Франции и Италии.

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