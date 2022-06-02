Шольцу нужно включить российское телевидение, – политолог о позиции канцлера в отношении Украины

Позиция Олафа Шольца относительно войны в Украине неоднозначна. Поэтому канцлеру Германии следовало бы включить российское телевидение, чтобы услышать, что на федеральных каналах его поливают грязью и обзывают ругательными словами.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Чаленко . Несмотря на все, Шольцу придется определиться со своей позицией по помощи Украине в войне.

Шольц рассказал о количестве вооружения, которое Германия уже передала Украине

По словам Чаленко, если у Шольца есть уважение хотя бы к самому себе, не говоря уже о возглавляемой им Германии, то ему нужно пересматривать собственную стратегию помощи Украине, усиливая этот процесс.

Все потому, что Украине нужно помогать именно сейчас, а не откладывать эти обещания на неопределенное время.

Игорь Челенко Политолог У Шольца сейчас сложная ситуация. Возможно, ему следовало бы включить банально российское телевидение, где его на федеральных каналах напрямую поливают грязью и обзывают бранными словами.

Чаленко также добавил, что Украине следует и дальше давить на Шольца в вопросе помощи в войне с Россией.

Помощь Германии на фоне войны в Украине: другие новости

Олаф Шольц пообещал Украине поставку современной системы противовоздушной обороны. По данным германских СМИ, украинская сторона получит зенитный ракетный комплекс IRIS-T. Все это произошло после смены Россией своей военной стратегии в войне против Украины.

В Германии предупредили, что поставка в Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM не состоится скоро . Это может занять несколько месяцев.

Германия предоставит Украине грантовую помощь. В частности, речь идет о миллиарде евро.

По данным СМИ, в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Оба содержали только небольшие устройства.

Министр экономики ФРГ Роберт Габек заявил , что Германия "не может выполнить все пожелания" Киева.

Ранее комментируя вопрос о предоставлении Украине тяжелого вооружения, Олаф Шольц заявлял, что "всегда идет в ногу с партнерами по НАТО", а поддержка Украины была "тесно скоординирована с партнерами и союзниками".

Чаленко прокомментировал позицию Шольца по поводу помощи Украине: смотрите видео