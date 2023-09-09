В США еще слишком много российских шпионов, – директор ФБР
Источник:The Hill
Количество российских шпионов в США остается слишком большим, несмотря на недавние усилия по их искоренению. Это то, с чем постоянно сражается ФБР.
Об этом на мероприятии в Международном музее шпионажа заявил директор ФБР Кристофер Рэй. По его словам, традиционная российская контрразведывательная угроза продолжает оставаться большой.
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В США до сих пор много российских шпионов
Рэй заявил, что след российской разведки все еще слишком велик в Соединенных Штатах.
И это то, с чем мы постоянно сталкиваемся и пытаемся блокировать, предотвращать и подрывать всеми возможными способами,
– отметил директор ФБР.
В то же время он подчеркнул, что США добились "очень положительных, значительных успехов" в этом вопросе за последние годы. Также в ФБР не забывают о "непропорционально большом" влиянии Москвы в США и об интересах, которые эти лица продвигают.
"Если кому-то нужно напоминание об интересах России, вы можете просто посмотреть на то, что происходит в Украине. И мы никогда не упускаем из виду тот факт, что это те же люди, которые участвуют в недобросовестной деятельности и агрессии в Украине", – подчеркнул Рэй.
По его словам, Россия также сейчас использует в своих разведывательных операциях:
- подставных лиц,
- лиц, действующих в качестве посредников между агентами.
В частности, Рэй привел пример Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса, гражданина Мексики, которого арестовали американские власти в 2020 году за шпионаж в пользу Москвы.
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Шпионский скандал в Молдове: коротко
- В июле СМИ сообщили, что российские спецслужбы следят за властями Молдовы с помощью антенн на крыше посольства. В частности, расследователи заметили там 28 спутниковых тарелок, "штырей", а также передающих или приемных устройств.
- Кроме того, на крыше посольства и соседних постройках периодически видели таинственных людей. Журналисты предположили, что на самом деле это засекреченные офицеры связи с ГРУ и СВР, тесно связанные с хакерскими группировками, взламывающими почты Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Хиллари Клинтон.
- Такие "вылазки" чаще всего происходили перед иностранными встречами или очередными атаками хакеров. В частности, перед атакой на главные интернет-ресурсы Молдовы на крыше посольства видели человека, ответственного за секретные каналы связи со штаб-квартирой ГРУ в Москве.
- Впоследствии из страны выслали 45 сотрудников посольства России, подозреваемых в шпионаже.