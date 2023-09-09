В США еще слишком много российских шпионов, – директор ФБР

Количество российских шпионов в США остается слишком большим, несмотря на недавние усилия по их искоренению. Это то, с чем постоянно сражается ФБР.

Об этом на мероприятии в Международном музее шпионажа заявил директор ФБР Кристофер Рэй. По его словам, традиционная российская контрразведывательная угроза продолжает оставаться большой.

Интересно США, похоже, отправят в Украину ракеты большой дальности ATACMS, – АВС

В США до сих пор много российских шпионов

Рэй заявил, что след российской разведки все еще слишком велик в Соединенных Штатах.

И это то, с чем мы постоянно сталкиваемся и пытаемся блокировать, предотвращать и подрывать всеми возможными способами,

– отметил директор ФБР.

В то же время он подчеркнул, что США добились "очень положительных, значительных успехов" в этом вопросе за последние годы. Также в ФБР не забывают о "непропорционально большом" влиянии Москвы в США и об интересах, которые эти лица продвигают.

"Если кому-то нужно напоминание об интересах России, вы можете просто посмотреть на то, что происходит в Украине. И мы никогда не упускаем из виду тот факт, что это те же люди, которые участвуют в недобросовестной деятельности и агрессии в Украине", – подчеркнул Рэй.

По его словам, Россия также сейчас использует в своих разведывательных операциях:

подставных лиц,

лиц, действующих в качестве посредников между агентами.

В частности, Рэй привел пример Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса, гражданина Мексики, которого арестовали американские власти в 2020 году за шпионаж в пользу Москвы.

Стоит прочесть Румыния и США привлекут Украину к учениям в Черном море и дельте Дуная

Шпионский скандал в Молдове: коротко