Хорошо видны места попадания ракет: появились новые фото штаба флота России в Севастополе
Источник:"Радио Свобода"
Украина атаковала штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. В сети все больше фотографий, подтверждающих удар и его плохие последствия для российских оккупантов.
Собственно, 22 сентября был нанесен удар по военному объекту на территории Крыма. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что погибли 9 захватчиков, были ранены – 16. Важно, что среди них есть генералы – они в тяжелом состоянии.
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Поражение российского штаба в Севастополе
Со ссылкой на сервис Planet.com журналисты опубликовали фото с пораженным зданием штаба Черноморского флота вражеского государства. На нем хорошо видны места, куда попали украинские ракеты.
Как выглядит штаб Черноморского флота после атаки / Фото "Радио Свобода"
По словам аналитиков, вероятно, наше государство нанесло удар по Севастополю именно ракетами Storm Shadow. Это британские ракеты типа "воздух – земля", которые могут попадать в цели на расстоянии более 500 километров.
Штаб Черноморского флота до и после атаки / Фото Planet.com
Обратите внимание! Российское минобороны признало атаку на этот военный объект и сначала даже заявило об "одном погибшем".
Однако впоследствии в оборонном ведомстве вражеского государства поспешили заверить, что военный не умер, а "пропал без вести".
- Ответственность за эту операцию взяли на себя в Силах специальных операций ВСУ. Там констатировали, что удалось воплотить в реальность план "Крабовая ловушка" и поразить штаб вражеского флота.
- "Вызывающая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила вовремя и точно атаковать штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота России во временно оккупированном Севастополе", – говорится в сообщении.
- Кроме того, там указано, что соответствующие данные Силы специальных операций передали Воздушным силам для нанесения удара по этому военному объекту.