Мощно действует система принуждения, – Федоренко о подразделениях врага, воюющих на Луганщине

На Луганском направлении враг активно привлекает новые спецподразделения "Шторм Z", действующие вне армейского корпуса Минобороны России. Фактически они разрушают военную структуру армии страны-агрессора.

Командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко объяснил, что основной функционал "Шторм Z" - совершение ударно-штурмовых действий. Однако их уровень подготовки очень посредственный. Об этом он рассказал 24 Каналу.

К теме Темпы впечатляют: количество увольнений в технологическом секторе достигло нового рекорда

Не дают отступать

В то же время в управлении этими спецподразделениями достаточно мощно действует система принуждения. "Шторм Z" не дают возможности отступать – за это их расстреливают. Эвакуацию их раненых никто не организует.

Более того, за этими ударно-штурмовыми группами идут так называемые наблюдатели. Они отслеживают, куда двигаются группы. Если совершают маневр в ином, чем нужно направлении (например, если та или иная группа хочет сдаться в плен), их тоже ликвидируют.

"Для российских оккупационных войск абсолютно нормальная практика казнить своих как во время совершения ударно-штурмовых действий, так и показательно убивать на временно оккупированной территории", - подчеркнул командир роты 92 ОМБр.

Юрий Федоренко рассказал о воюющих на Луганском направлении российских спецподразделениях "Шторм Z": смотрите видео

Предлагают 200 тысяч в месяц

"Шторм Z" – действует по той же модели, что и ЧВК "Вагнера". Однако "Шторм Z" подчиняются российским оккупационным войскам, потому что у минобороны России были и есть определенные проблемы с Евгением Пригожиным и вагнеровцами.

Понимая, что "засыпать телами" – это действенный инструмент, а также то, что за заключенными никто не беспокоится, Россия использует этот ресурс по шаблону, который уже был апробирован Пригожиным,

– подчеркнул военнослужащий.

К сожалению, численность этих подразделений довольно значительна. И в ближайшее время их будет кем укомплектовывать. Ведь сейчас в России вербовка в эти подразделения идет достаточно активно.

Этим "военнослужащим" предлагают 200 тысяч рублей в месяц, контракт на полгода и в случае, если они останутся в живых, возвращение в Россию.

"Но им "забывают" сообщить информацию, что из 100, мобилизованных на войну в Украину, в Россию возвращаются не больше 10. Но и те с существенными ранениями и утратой здоровья", – отметил Юрий Федоренко.

Что известно о российских спецподразделениях "Шторм Z"

В этих формированиях есть свой устав. Согласно ему, бойцы могут уйти с фронта только после окончания контракта, который длится полгода, или в случае тяжелого ранения или смерти. Также командиры этих подразделений имеют право применять оружие для поддержания дисциплины. Раненых представителей "Шторм Z" оставляют на поле боя.

По информации американского Института изучения войны, каждая рота "Шторм Z" состоит из 100 человек личного состава, разбитых на четыре штурмовых отряда (по 10 человек), четыре отряда огневой поддержки (по 10 человек), командное подразделение роты из 2 человек, саперную группу из 5 человек, разведку из 8 человек, группу медицинской эвакуации из 3 человек и экипажа БПЛА из 2 человек.

Также известно, что "Шторм Z" предназначены для ведения ударно-штурмовых действий в городах или в районах со сложными географическими условиями. Их специализация – захват стратегических объектов, в частности опорных и командных пунктов и узлов связи.

"Шторм Z" – это российские подразделения, формируемые преимущественно из людей с криминальным прошлым.