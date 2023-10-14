Из тысячи врагов вернулась сотня: колоссальные потери подразделения "Лавина" на штурме Авдеевки
Россияне возобновили активные наступательные действия на Востоке. Враг бросил все свои силы на штурм Авдеевки на Донетчине. В частности, там немалые потери понесло подразделение "Лавина".
Об этом рассказали источники 24 Канала. Собственно, они отметили, что на штурм Авдеевки бросили подразделение "Лавина", состоящее в основном из жителей временно оккупированной Горловки Донецкой области.
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После штурма вернулась едва десятая часть бойцов
Наши источники рассказали, что это подразделение "Лавина" составляется по большей части либо из принудительно мобилизованных, либо идейных из Горловки.
Известно, что командир 3-го батальона "Лавины", у которого позывной "Остап", погнал на штурм около 1000 бойцов. Вернуться удалось менее сотни оккупантов. Кто-то пополнил ряды "двухсотых", а кому повезло больше – стал "трехсотым".
О похоронах бойцов речь не идет. Российские захватчики в своей лучшей традиции оставляют своих же на поле боя. В принципе, очень удобно, ведь можно будет потери списать на "пропавших без вести".
Ситуация у Авдеевки сложная и напряженная
- Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий высказал предположение о ситуации у Авдеевки. Он отметил, что первые атаки врага показали, что русские захватчики не изменили своей старой тактики – "человеческих волн". В то же время он отметил, что у Украины есть хорошие перспективы для обороны населенного пункта.
- На мощные обстрелы Авдеевки отреагировал координатор коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. По его мнению, Россия не добивается успеха на Востоке Украины. Что касается самого наступления, то оно не стало неожиданностью, как и сама тактика врага. По словам Кирби, наше государство отстаивает свои границы и воюет "эффективно и разумно".
- Обратим внимание, что уже какой день подряд продолжаются интенсивные бои за Авдеевку. Собственно, враг массово двинулся на город и его окрестности. Российские захватчики пытаются охватить населенный пункт с флангов, но существенных успехов они не могут достичь.
- По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, ситуация напряженная. В то же время, нашим военным удается удерживать свои позиции.