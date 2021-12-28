Штурм Капитолия: в США хотят прослушать звонок Трампа за несколько часов до беспорядков

В США Комитет палаты представителей, расследующий штурм Капитолия, хочет проанализировать разговор Дональда Трампа перед беспорядками. За несколько часов до этого он сделал звонок из Белого дома.

В частности, Трамп звонил некоторым из своих подчиненных в отеле Willard в Вашингтоне. По данным СМИ, он призвал их найти способы, чтобы помешать Конгрессу официально подтвердить результаты президентских выборов.

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По словам конгрессмена Бенни Томпсона, комиссия начнет расследование телефонного разговора Трампа. Комитета Палаты представителей по расследованию нападения на Капитолий намерен проверить телефонный звонок, если им удастся юридическим путем получить записи Белого дома.

Как рассказал Томпсон, комитет не может запрашивать у Национального архива записи о конкретных звонках.

Впрочем, по его словам, если спросить обо всех звонках, которые совершали 5 и 6 января по телефону Белого дома, тогда, очевидно, их можно было бы проверить.

Дональд Трамп подал в суд против комитета палаты представителей Конгресса США из-за расследования попытки захвата Капитолия и Национального архива в начале 2021 года.

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Штурм Капитолия: что известно

Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года начали врываться внутрь здания Капитолия. В этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента.

Протестующие разбивали окна, крушили мебель, разводили небольшие пожары и срывали со стен картины.

Во время столкновений в Вашингтоне погибли 5 человек. Стоит заметить, что в подстрекательстве к мятежу обвинили Дональда Трампа.

Некоторым участникам штурма уже вынесли приговоры. В частности, "шамана" конспирологического движения QAnon приговорили к 3 годам и 5 месяцам тюрьмы, а Пол Ходжкинс должен отсидеть 8 месяцев в тюрьме.

По данным СМИ, участники штурма могли координировать свои действия через известную соцсеть.

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