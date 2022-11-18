Швеция подтвердила диверсию на "Северных потоках": какие доказательства удалось найти

В Швеции объявили первые результаты расследования взрывов на "Северных потоках" в Балтийском море. Служба безопасности Швеции подтвердила диверсию на газопроводах.

Расследование показало, что взрывы на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" спровоцированы "грубой" диверсией. Во время осмотра преступления, проведенного на месте в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

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На месте взрывов нашли чужеродные предметы

Сделано несколько изъятий, в том числе чужеродных предметов. На ряде изъятых и проанализированных посторонних предметов были обнаружены остатки взрывчатых веществ.

Работа по анализу взрывов все еще продолжается. Цель расследования состоит в том, чтобы сделать окончательные выводы об инцидентах с "Северными потоками".

Расследование является широким и сложным и в конце концов покажет, можно ли кого-то заподозрить, а затем привлечь к ответственности за диверсию.

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Взрывы на "Северных потоках": что известно

О разрушениях на газопроводах стало известно в ночь с 25 на 26 сентября. Известно о разрушении двух трубопроводов "Северного потока-1" и только одного трубопровода "Северного потока-2". Взрывы случились в водах Швеции и Дании, в результате чего произошла утечка газа.

"Северным потоком-1" Россия транспортирует газ в страны ЕС, а "Северный поток-2" не был введен в эксплуатацию из-за вторжения России в Украину. Следовательно, взрывами на "Северном потоке-1" Россия, вероятно, пыталась разблокировать работу "Северного потока-2".

2 октября в Дании заявили, что газопроводы перестали вытекать. В то же время шведская береговая охрана сообщила, что меньшая утечка в "Северном потоке-2" увеличилась.

В начале октября в Швеции назвали предварительные причины утечек на "Северном потоке". Следователи уже тогда заявляли о диверсии. Кроме того, расследование взрывов на газопроводах "Северных потоков" начала полиция Германии. Основная версия – саботаж.

Немецким следователям удалось сделать фотографии разрушений "Северного потока" с подводного беспилотника Бундесвера. В трубе видна дыра длиной 8 метров.

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