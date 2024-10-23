Си Цзиньпин вспомнил о войне в Украине во время саммита БРИКС

В российской Казани в эти дни проходит саммит БРИКС. Си Цзиньпин во время выступления высказался об "украинском конфликте".

Ранее оккупанты сообщали, что на саммите примут участие представители 32 стран. Бразилию должен был представлять ее президент Лула де Силва. Однако в день вылета в Россию он повредил себе затылок, врачи посоветовали отказаться от длительных перелетов.

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Давайте жить дружно

Комментируя войну в Украине Си Цзиньпин отметил, что не нужно допустить побочных эффектов и эскалации конфликта.

Он подчеркнул, что мир должен соблюдать три принципа: не допускать расширения географии боевых действий, не допускать эскалации и не допускать провокаций, усиливающих напряженность.

Для деэскалации конфликта в Украине необходимо перестать "подливать масла в огонь",

– добавил Си Цзиньпин.

Напомним, что Китай совместно с Бразилией активно продвигают свой мирный план, который фактически означает замораживание конфликта на линии соприкосновения. Президент Зеленский неоднократно критиковал его, называя "деструктивным".

К слову, Пекин пытается свести дипломатические усилия украинского лидера на нет. Так, он инициировал создание платформы "Друзья мира".