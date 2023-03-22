Не третий день визита, а полет домой: Си Цзиньпинь уже возвращается в Китай
22 марта 2023, 08:56Читати новину українською
Визит Си Цзиньпина в Россию завершен. Его борт уже вылетел из "Внуково".
Так, Си Цзиньпин завершил программу государственного визита в Москву. Он покинул Россию утром 22 марта.
Обратите внимание Китай выигрывает время для России: почему визит Си не оправдал ожидания Путина
Си Цзиньпинь возвращается в Китай
Борт Си отбыл из московского аэропорта "Внуково-2". По случаю отлета главы КНР в аэропорту прошла торжественная церемония. Китайский лидер прошел по борту красной ковровой дорожкой в музыкальном сопровождении военного оркестра.
Возле трапа самолета Си Цзиньпина провожали вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, заместитель главы МИД Андрей Руденко и ряд других официальных лиц.
Си Цзиньпин вылетел из Москвы: смотрите видео
Визит Си Цзиньпиня к Путину: что известно
- В Россию 20 марта приехал китайский лидер Си Цзиньпин. Это его первый визит в страну-агрессорку за 4 года.
- Отметим, что глава КНР стал первым мировым лидером, встретившимся с Путиным после того, как Гаагский трибунал выдал ордер на его арест.
- Во время разговора Владимир Путин заявил, что Китай якобы сделал мощный шаг в своем развитии, а китайская система развития достаточно эффективна.
- Диктатор сказал, что эта система более "эффективна, чем в большинстве стран" и он даже завидует Китаю.
- Кстати, в сети уже опубликовали фото меню неформального обеда Путина и Си Цзиньпина.