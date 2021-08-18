Сидел на самолете: новые страшные кадры от первого лица, как афганцы улетали из аэропорта Кабула

После захвата страны боевиками, афганцы отчаянно пытаются покинуть страну. Они привязывают себя к самолетам и гибнут, падая с них. Появилось видео, которое мужчина снимал, находясь на самолете.

Люди фактически полностью заполнили внешнюю сторону самолета. Вокруг самолета стоит толпа, которая наблюдает, как остальным удалось улететь из страны.

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Появилось видео пассажира, который пытался вылететь из Кабула на самолете снаружи

Путешествие на створках шасси американских самолетов – теперь от первого лица. Автор поделился видео – значит, его сдуло до взлета,

– предположили в СМИ.

На видео заметно, как люди сидят поверх самолета, когда он уже начинает взлетать.

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Эвакуация из Кабула: что известно

15 августа талибы вошли в столицу страны – Кабул. В тот же день президент сложил полномочия и улетел из страны. Талибы объявили, что контролируют весь Афганистан. Покинуть страну можно теперь только с помощью авиации – аэропорта в Кабуле. Фактически все рейсы оттуда отменили – сейчас летают только эвакуационные самолеты.

В аэропорту Кабула собралось много афганцев, которые пытаются покинуть страну, однако на бортах места на всех не хватает.

Именно из-за этого люди 16 августа начали привязывать себя к шасси, пытаясь хоть как-то покинуть страну. Предварительно известно, что двое точно разбились. Известно, что аэропорт Кабула уже обстреливали боевики.

Также стрельбу в воздух предварительно открывали военные США. Они даже приостанавливали вылеты самолетов и увеличили количество военных в аэропорту, так как ситуацию было невозможно контролировать – люди там подняли хаос.