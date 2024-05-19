На 8 часов непрерывной тревоги: в Харькове прогремели мощные взрывы

Россияне не дают покоя украинцам. Мощный взрыв слышали жители Харькова во время воздушной тревоги, затем – еще один. Известно о пострадавших.

В воскресенье, 19 мая, в Харькове прогремели взрывы. Собственно, первый – около 11:00, что подтвердили различные источники. В этом материале 24 Канал информирует о ситуации со ссылкой на официальные ведомства.

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Взрывы в Харькове: что известно

Еще ночью 19 мая, в 03:10, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Когда прогремел взрыв в областном центре, это уже было почти 8 часов с того момента, когда прозвучали сирены об опасности.

В частности, городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил, что было громко, призывая людей быть осторожными. Также председатель ОВА Олег Синегубов написал о взрыве и важность того, что следует находиться в укрытиях.

Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала воздушной тревоги. О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на специальную линию полиции "102",

– информировала Харьковская областная полиция.

Через 20 минут после первого взрыва, в 11:20, мэр Терехов констатировал, что в Харькове слышали второй мощный взрыв. Вскоре Синегубов добавил, что россияне нанесли удары по Харьковскому району и есть пострадавшие.

По предварительной информации, пострадало именно 8 человек в Малоданиловской громаде Харьковского района. Среди них – фельдшер экстренной помощи.



Что нужно взять с собой в укрытие во время тревоги / Инфографика 24 Канала

В то же время в полиции региона призвали не выкладывать фото и видео попаданий, ведь это помогает убивать врагу гражданских, в частности детей. К тому же за соответствующие действия предусмотрена ответственность.

Больше о ситуации на Харьковщине

С 10 мая продолжаются ожесточенные бои на севере Харьковской области между украинскими защитниками и российскими захватчиками. Оккупанты пытались наступать на город Волчанск и село Липцы, однако их сдержали Силы обороны.

Как констатировали в Генштабе 19 мая, в течение последних часов на Харьковщине противник активных действий не проводил. До этого в командовании ВСУ отчитывались об успешных штурмовых операциях и попытках вытеснения врага в сторону села Глубокого.