Будем ждать их в гости еще, – Гуменюк о сбитии очередного российского самолета

В понедельник, 29 января, крымский паблик распространил информацию, что на подлете к острову Змеиный с экранов радаров исчез российский Су-24. По его данным, бомбардировщик до сих пор не вернулся на аэродром в оккупированном Крыму.

Комментаторы в шутку говорят, что крейсер "Москва" пригласил "сушку" на чай на дно Черного моря. Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала24 Каналу "исчезновение" Су-24.

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Представитель ОК "Юг" отметила, что Силы обороны работают над тем, чтобы преимущество врага в воздухе постепенно выравнивалось в минусовое направление.

Активность тактической авиации врага, в частности, в Черном море не прекращается, несмотря на такие показательные уроки, которые мы им предоставляем. Мы не будем раскрывать всех наших методических мероприятий. Будем ждать их в гости еще,

– сказала Наталья Гуменюк.

Напомним, в декабре 2023 года украинским военным также удалось сбить российский бомбардировщик Су-24М у острова Змеиный. Его ликвидировало зенитное ракетное подразделение.

Последние потери врага в авиации

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев утром 30 января сообщил, что украинские воины уничтожили российский самолет Су-34 в Луганской области. Вражеский истребитель-бомбардировщик был ликвидирован 29 января.

Силы обороны 14 января над акваторией Азовского моря нанесли удары по двум российским воздушным судам. ДРЛВ А-50 и командный пункт ИЛ-22. А-50 заступил на дежурство в районе Кирилловки около 21:10 – 21:15. И практически сразу его удалось сбить. Немного больше повезло ИЛ-22. У него подбиты двигатели.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что в декабре 2023 года украинские военные уничтожили 3 российские бомбардировщики Су-34 на Юге. И еще один такой истребитель-бомбардировщик удалось ликвидировать на Мариупольском направлении.