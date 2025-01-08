ВСУ поразили командный пункт врага

ВСУ 8 января нанесли удар по командному пункту противника. Этот пункт находился в Харцызске Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Удар по командному пункту врага

В среду, 8 января, ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии России, который находился в городе Харцызск Донецкой области.

Российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против Вооруженных Сил Украины и гражданского населения, в частности жителей Курахово,

– говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц.

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Напомним, 7 января в Генштабе сообщили, что Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил России в районе населенного пункта Белая, что в Курской области.

Военные отмечали, что такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории России.

О последствиях удара пока не сообщается, но в Генштабе пообещали, что ВСУ будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований России, которые угрожают безопасности украинцев.

Добавим, что недавно российский Курск был под атакой дронов. Российская "пе-ве-о" пыталась отразить атаку БпЛА, раздавалось много взрывов. Одному из беспилотников удалось атаковать важный военный объект. Это произошло в воскресенье, 5 января.

Кроме этого, в начале этого года, а именно 2 января, стало известно, что ракетные "Магуры" в Черном море поразили вертолеты России. Так, согласно уточненным данным, в результате успешной операции ГУР МО Украины в Черном море возле временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназовцы подразделения "Group 13" с помощью оснащенных ракетами морских дронов "Magura V5" уничтожили два российских вертолета Ми-8.

По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы. Еще один российский вертолет получил огневое поражение и подбитым смог приземлиться.