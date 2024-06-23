Силы обороны Украины ударили по пункту управления в Белгородской области
Источник:Генштаб ВСУ
Воздушные силы ВСУ успешно атаковали пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области, вызвав взрывы. Атака состоялась в рамках совместных операций с другими составляющими Сил обороны.
Вражеский пункт управления был расположен в поселке Нехотеевка в Белгородской области. После проведенных операций зафиксированы взрывы. Атака наших защитников была успешной.
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ВСУ поразили пункт управления в Белгородской области
Воздушные силы во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, располагавшегося в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.
По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена. Дальше будет...
– заявили в Генштабе ВСУ.
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Где расположен поселок Нехотеевка: смотрите карту
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- Пока нет официальной информации от ВСУ по этому поводу.