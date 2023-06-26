Много убитых, пленных и беглецов: как ВСУ штурмуют позиции врага – видео, которое стоит внимания

Украинские защитники день за днем продолжают бороться за победу над врагом. Силы обороны успешно наступают на нескольких направлениях и деоккупируют территории.

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий опубликовал видео ожесточенного боя с оккупантом. Украинские воины успешно штурмовали позиции врага.

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Россияне массово сдаются в плен

На ролике 1 и 3 роты 1 механизированного батальона штурмуют позиции и уничтожают третий батальон 57-й мотострелковой бригады России.

Во время штурма наши воины ликвидировали российского командира выстрелом с метра. Кроме того, в результате боя многие оккупанты пополнили статистику потерь, часть батальона добровольно сдалась в плен, а остальные захватчики скрылись.

Успешный штурм украинских бойцов: смотрите видео

Безумные потери россиян на Юге

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 954 огневых задач.

Таким образом, потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Кроме того, наши воины уничтожили 15 единиц военной техники противника. Среди них: