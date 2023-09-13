Плавсредств у россиян становится меньше, - Соболевский заинтриговал событиями на Херсонщине

Силы обороны продолжают эффективно выполнять свою работу по противодействию российским войскам в Херсонской области. В основном попытки врага совершить диверсию завершаются потерей лодок.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, Силы обороны эффективно противодействуют потугам агрессора изменить ситуацию в свою пользу.

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Успехи Сил обороны на Херсонщине

Россия продолжает массированно обстреливать территорию Херсонщины из всех имеющихся у него средств: от минометов и артиллерии до танков и даже крылатых ракет. За 12 сентября враг совершил в сторону правого берега Днепра 85 обстрелов, ранив 4 человек

Несмотря на это, оккупационному контингенту на Херсонщине нечем похвастаться. Силы обороны очень эффективно отрабатывают по захватчикам, практически каждый день уничтожая их технику.

"Благодаря эффективной работе наших военных количество плавсредств у россиян существенно уменьшается, а их "подводный флот" постоянно увеличивается. Эти лодки россияне постоянно пытаются использовать для разведки и высадки своих диверсионно-разведывательных групп", – пояснил Соболевский.

Юрий Соболевский о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Впрочем, Силы обороны держат все побережье Днепра под своим огневым контролем, благодаря чему количество террористических обстрелов россиян уменьшается. Однако тактика врага не изменилась, и он продолжает прибегать к террору против гражданских объектов и населения.

Что известно о ситуации в Херсонской области