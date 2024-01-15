Силы спецопераций обезвредили возле Авдеевки группу военных России: впечатляющее видео

Бойцы сил обороны обнаружили и эффектно обезвредили группу российских военных, которые пытались проводить разведку вблизи Авдеевки Донецкой области.

Соответствующее видео распространило командование Сил спецопераций. Отмечают, что на Авдеевском направлении российские захватчики не оставляют попыток продвинуться вперед.

Смотрите также Как бои в Кринках стали уникальными в истории мировых войн

Операторы 8-го отдельного полка ССО, выполняющие задачи в этом районе, говорят, что россияне каждую ночь совершают атаки по одному и тому же маршруту.

Во время ночного наблюдения они обнаружили вражескую группу из пяти человек с помощью разведывательного дрона с тепловизионным прибором.

Бойцы открыли по захватчикам огонь из миномета. В результате огневого поражения трое военных оккупационных войск уничтожены, еще двое – ранены.

Больше о ситуации на фронте