Силы спецопераций обезвредили возле Авдеевки группу военных России: впечатляющее видео
Бойцы сил обороны обнаружили и эффектно обезвредили группу российских военных, которые пытались проводить разведку вблизи Авдеевки Донецкой области.
Соответствующее видео распространило командование Сил спецопераций. Отмечают, что на Авдеевском направлении российские захватчики не оставляют попыток продвинуться вперед.
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Операторы 8-го отдельного полка ССО, выполняющие задачи в этом районе, говорят, что россияне каждую ночь совершают атаки по одному и тому же маршруту.
Во время ночного наблюдения они обнаружили вражескую группу из пяти человек с помощью разведывательного дрона с тепловизионным прибором.
Бойцы открыли по захватчикам огонь из миномета. В результате огневого поражения трое военных оккупационных войск уничтожены, еще двое – ранены.
Больше о ситуации на фронте
- Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
- Всего за сутки зафиксировано 94 боевых столкновений. Несмотря на попытки врага штурмовать наши позиции, защитники дают отпор врагу, тот несет потери.
- К слову, по состоянию на 15 января, по данным Генштаба, потери российской армии с начала вторжения составили более 370 тысяч. Только за последние сутки ликвидировано 980 оккупантов.