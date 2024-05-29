"Были соответствующие договоренности": Зеленский анонсировал получение дополнительных систем ПВО от Испании

Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с Испанией о помощи в усилении противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

Об этом президент Украины заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Лиссабоне 28 мая.

Читайте также Не только оружием: Зеленский сказал, как Украина собирается побеждать в войне

Защита неба как приоритет

Зеленский, в частности, говорил о необходимости принятия двусторонних соглашений по безопасности, которые предусматривают долгосрочные обязательства государств о поставках военной помощи. По словам главы государства, приоритетом сейчас является противовоздушная оборона.

Президент добавил, что среди этих соглашений по безопасности есть договоренность со странами, у которых есть системы противовоздушной обороны.

Что касается, например, Испании, там я обратил бы на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительное ПВО по конкретным системам и конкретным ракетам,

– сказал Зеленский на пресс-конференции.

В то же время глава государства уточнил, что не хочет раскрывать детали, пока эти системы не доставили в Украину.

Зарубежные визиты Зеленского: последние новости