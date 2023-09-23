Мощные образцы: военный обозреватель рассказал, как Украине помогают системы ПВО Hawk и Avenger

Новый пакет военной помощи от США включает, в частности, системы противовоздушной обороны Hawk и Avenger. Эти комплексы, несмотря на свою устарелость, значительно усилят защиту украинской инфраструктуры.

Военный обозреватель из Израил Давид Шарп рассказал 24 Каналу о преимуществах и недостатках этих систем ПВО.

К теме Чтобы защитить Украину в самые темные и холодные дни, – Байден объявил новый пакет помощи

Если говорить о Hawk, то этих ракетных комплексов не очень много, а имеющиеся нужно приводить в исправное состояние. Это не всегда возможно или требует затрат и времени – именно поэтому в этот раз Украина получит только одну такую систему.

Я думаю, что Hawk нужны. Это неплохая вещь, которая способна выполнять некоторые важные для Украины задачи,

– заметил Шарп.

Кстати, последний пакет также содержит ракеты "воздух – воздух" AIM-9M для этих ЗРК. Поскольку Hawk являлся основным комплексом для США и стран НАТО во время холодной войны, то для него изготовили более 40 тысяч зенитных ракет.

Подробнее об Avenger

"Avenger – очень эффективная система близкого радиуса, в частности на поле боя, если она встречается на короткой дистанции с "Шахедами" или крылатыми ракетами", – отметил Шарп.

Важное преимущество этого комплекса заключается в повышенной проходимости при любых погодных условиях. Кроме того, Avenger использует ракеты Stinger, находящиеся на вооружении ВСУ с февраля 2022 года.

Украина получит системы ПВО Hawk и Avenger: смотрите видео 24 Канала

Hawk и Avenger для Украины: последние новости